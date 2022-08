Poutine dénonce “l’hégémonie” américaine et prédit la fin d’un monde “unipolaire”

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

“Ils ont besoin de conflits pour conserver leur hégémonie”, a accusé Poutine. « C’est pourquoi ils ont transformé le peuple ukrainien en chair à canon. La situation en Ukraine montre que les États-Unis essaient de faire durer le conflit, et ils agissent exactement de la même manière en essayant d’alimenter les conflits en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le discours représentait la dernière tentative du dirigeant russe de rallier le soutien au milieu des sanctions occidentales meurtrières qui visaient l’économie et les finances russes ainsi que ses structures gouvernementales, ses hauts fonctionnaires et ses entreprises pour l’action de Moscou en Ukraine.

« L’aventure américaine à Taïwan n’était pas qu’un voyage d’un politicien irresponsable. Cela faisait partie d’une stratégie américaine délibérée et consciente visant à déstabiliser la situation et à créer le chaos dans la région et dans le monde entier, une démonstration flagrante de manque de respect pour la souveraineté d’un autre pays et ses propres obligations internationales », a déclaré Poutine.