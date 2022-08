Poutine dénonce “l’hégémonie” américaine et prédit la fin d’un monde “unipolaire”

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d’essayer d’encourager des hostilités prolongées en Ukraine dans le cadre de ce qu’il a décrit mardi comme les efforts présumés de Washington pour maintenir son hégémonie mondiale.

S’adressant à une conférence sur la sécurité à laquelle assistaient des responsables militaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, Poutine a réaffirmé son affirmation de longue date selon laquelle il avait envoyé des troupes en Ukraine en réponse à Washington transformant le pays en un rempart “anti-Russie”.

“Ils ont besoin de conflits pour conserver leur hégémonie”, a accusé Poutine. « C’est pourquoi ils ont transformé le peuple ukrainien en chair à canon. La situation en Ukraine montre que les États-Unis essaient de faire durer le conflit, et ils agissent exactement de la même manière en essayant d’alimenter les conflits en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le discours représentait la dernière tentative du dirigeant russe de rallier le soutien au milieu des sanctions occidentales meurtrières qui visaient l’économie et les finances russes ainsi que ses structures gouvernementales, ses hauts fonctionnaires et ses entreprises pour l’action de Moscou en Ukraine.

Poutine a également établi des parallèles entre le soutien des États-Unis à l’Ukraine et une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, accusant les deux de faire partie d’une prétendue tentative américaine de fomenter l’instabilité mondiale.

« L’aventure américaine à Taïwan n’était pas qu’un voyage d’un politicien irresponsable. Cela faisait partie d’une stratégie américaine délibérée et consciente visant à déstabiliser la situation et à créer le chaos dans la région et dans le monde entier, une démonstration flagrante de manque de respect pour la souveraineté d’un autre pays et ses propres obligations internationales », a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a affirmé que les « élites mondialistes occidentales » essayaient de « rejeter la responsabilité de leurs propres échecs sur la Russie et la Chine », ajoutant que « peu importe à quel point les bénéficiaires du modèle mondialiste actuel essaient de s’y accrocher, c’est voué à l’échec. ”

“L’ère de l’ordre mondial unipolaire touche à sa fin”, a-t-il ajouté.

S’exprimant lors de la même conférence, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé qu’en plus de la fourniture d’armes à l’Ukraine, les alliés occidentaux avaient également fourni des informations détaillées sur les renseignements et déployé des instructeurs pour aider l’armée ukrainienne à faire fonctionner les systèmes d’armes.

“Les agences de renseignement occidentales ont non seulement fourni les coordonnées des cibles pour lancer des frappes, mais les spécialistes occidentaux ont également supervisé l’entrée de ces données dans les systèmes d’armes”, a déclaré Shoigu.

Il a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie pourrait potentiellement utiliser des armes nucléaires ou chimiques dans le conflit comme un “mensonge absolu”.

“Du point de vue militaire, il n’est pas nécessaire d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine pour atteindre les objectifs déclarés”, a déclaré Shoigu. “La mission principale des forces nucléaires russes est de fournir un moyen de dissuasion contre une attaque nucléaire.”

Choïgou a ajouté que les affirmations d’une éventuelle attaque chimique par la Russie étaient tout aussi “absurdes”, affirmant que Moscou avait entièrement liquidé ses stocks d’armes chimiques conformément à un traité international interdisant les armes chimiques.

Vladimir Isachenkov, Associated Press