Poutine dément les accusations occidentales de branle-bas nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a décrit mercredi les arsenaux nucléaires du pays comme un facteur de dissuasion dans le conflit ukrainien, mais a hésité lorsqu’il a été mis au défi de promettre que la Russie ne serait pas la première à les utiliser.

Interrogé par un membre du Conseil présidentiel des droits de l’homme pour engager la Russie à renoncer à une première frappe, Poutine a répondu qu’une telle obligation pourrait empêcher la Russie d’exploiter son arsenal nucléaire même si elle subissait une attaque nucléaire.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a déclaré Poutine. a dit.

Il a noté que la doctrine nucléaire de la Russie était basée sur le soi-disant concept de « lancement sur alerte », qui envisage le pays employant des armes nucléaires face à une attaque nucléaire imminente.

“Cela signifie que si nous subissons une grève, nous ripostons en réponse”, a-t-il déclaré.

La doctrine nucléaire de la Russie stipule que le pays peut utiliser des armes nucléaires s’il subit une frappe nucléaire ou s’il fait face à une attaque avec des armes conventionnelles qui menace « l’existence même » de l’État russe.

Poutine, qui a déclaré à plusieurs reprises lors des combats en Ukraine que la Russie était prête à utiliser « tous les moyens disponibles » pour protéger son territoire, a rejeté les critiques occidentales sur les coups de sabre nucléaires. Il a souligné la déclaration de l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss sur sa volonté d’utiliser des armes nucléaires, affirmant qu’il se sentait obligé de répondre à cela.

“J’ai dû souligner certaines choses en réponse”, a déclaré Poutine. “Ses commentaires sont passés largement inaperçus, mais ils ont immédiatement souligné nos déclarations et les ont utilisées pour effrayer le monde.”

Le dirigeant russe a en outre fait valoir que les armes nucléaires de la Russie servaient d’outil de dissuasion au milieu de l’opération militaire en Ukraine, qui en est à son 10e mois.

« Nous ne sommes pas devenus fous. Nous comprenons parfaitement ce que sont les armes nucléaires », a déclaré Poutine. “Nous les avons, et ils sont plus avancés et à la pointe de la technologie que n’importe quelle autre puissance nucléaire.”

Il a ajouté : “Nous n’allons pas brandir ces armes comme un rasoir courant dans le monde, mais nous partons naturellement de leur existence.”

“C’est un facteur de dissuasion, pas un facteur provoquant une escalade du conflit”, a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a qualifié les armes nucléaires tactiques que les États-Unis ont déployées en Europe de facteur de déstabilisation, la Russie, en revanche, n’a déployé aucune arme nucléaire en dehors de son territoire, a déclaré Poutine, ajoutant que “nous défendrons naturellement nos alliés avec tous les moyens disponibles”. signifie, si nécessaire.

