Poutine déclenche un attentat à la bombe record en Ukraine alors que le monde regarde Gaza

La Russie a déclenché dans la nuit un bombardement sans précédent dans le sud de l’Ukraine, ce que les responsables locaux ont décrit comme une « attaque massive » dans un conflit qui continue de faire rage alors même que l’attention de la communauté internationale s’est portée sur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le ministère ukrainien des Affaires intérieures a déclaré lundi matin que la Russie avait largué au moins « 87 bombes aériennes sur des zones peuplées de la région de Kherson – le plus grand nombre de tous les temps ». Au moins huit personnes ont également été blessées lors d’autres frappes russes menées dimanche soir dans la région d’Odessa, plus à l’ouest.

Quatre immeubles d’habitation de grande hauteur dans la ville de Kherson ont été endommagés lors des premières frappes dimanche soir, a indiqué le ministère, mais aucune victime n’a été signalée. Plus tard, lundi vers 3 heures du matin, la ville a été bombardée une deuxième fois, et deux autres maisons privées ont été touchées. Douze autres frappes aériennes ont eu lieu pendant la nuit dans la ville de Beryslav et à environ 27 km de là, dans le village de Krynky, de l’autre côté du fleuve Dnipro.

Dimanche vers 21 heures, un autre barrage utilisant des drones et des missiles a commencé dans la ville portuaire d’Odessa, sur la mer Noire. “À la suite de l’attaque, 20 immeubles d’habitation, un musée d’art, plus de deux douzaines de voitures et des infrastructures ont été endommagés”, a indiqué le ministère, ajoutant que huit personnes ont été blessées dans les attaques.

Le commandement opérationnel des forces armées ukrainiennes « Sud » a déclaré séparément que les frappes à Odessa avaient endommagé un « musée dans la partie historique de la ville, classé au patrimoine de l’UNESCO ». Le gouverneur d’Odessa, Oleh Kiper, a partagé des images des dégâts causés au musée des beaux-arts d’Odessa, situé dans l’un des plus anciens palais de la ville. Il a déclaré que la majeure partie de la collection du musée avait été évacuée « à l’avance » et que les peintures encore exposées dans les expositions « n’étaient pas affectées ».

Il a ajouté que le musée « fêtera ses 124 ans » le 6 novembre. « C’est dans la nuit du 6 novembre que les Russes ont « félicité » notre monument architectural avec une roquette qui a frappé à proximité », a déclaré Kiper.

Andriy Yermak, chef du bureau du président, a indiqué que les frappes à Odessa étaient des représailles de la Russie aux attaques ukrainiennes en Crimée. « C’est leur pitoyable réponse à la réalité », a-t-il écrit sur Telegram. « La Crimée ukrainienne sera démilitarisée, sans la flotte de la mer Noire et sans bases militaires russes. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté de lier la bataille de son pays contre la Russie au conflit d’Israël contre le Hamas, les législateurs américains étant politiquement divisés sur la nécessité de soutenir les deux combats ensemble. Parler à NBC Rencontrer la presse Dimanche, Zelensky a accusé la Russie d’être impliquée dans les deux conflits en parrainant le Hamas.

Le dirigeant ukrainien a également été interrogé sur un rapport la semaine dernière, affirmant que les responsables américains et européens avaient commencé à parler discrètement à son gouvernement de la possibilité de négociations de paix pour mettre fin à la guerre avec la Russie. “Je ne suis pas prêt à parler avec les terroristes parce que leur parole n’est rien”, a déclaré Zelensky. Plus tard, il ajoutée: « Nous ne sommes pas prêts à donner notre liberté à ce putain de terroriste Poutine. C’est ça. C’est pourquoi nous nous battons.