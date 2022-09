Poutine déclarera l’annexion des régions ukrainiennes dans quelques jours, selon le Royaume-Uni

Il y a « une possibilité réaliste » que Poutine utilise une allocution devant le parlement russe, qui, selon les médias d’État russes, aura lieu vendredi, pour annoncer officiellement son intention d’absorber les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, malgré condamnation internationale, a déclaré le ministère de la Défense dans son rapport quotidien sur la guerre en Ukraine.

Avec l’annonce imminente de Poutine et les craintes qu’elle puisse s’accompagner d’une déclaration de loi martiale, l’exode d’hommes russes en âge de combattre qui tentent de fuir la mobilisation militaire semble atteindre des niveaux critiques, avec une aggravation des embouteillages et d’énormes files d’attente aux postes frontières.

Les référendums organisés, qui sont illégaux en vertu du droit ukrainien et international, doivent se terminer mardi et il ne fait aucun doute que le résultat sera présenté comme montrant un soutien massivement public à l’adhésion à la Russie. Cependant, la Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre régions, militairement ou politiquement, de nombreux habitants ont été déplacés par la guerre et de nombreux rapports ont fait état de civils contraints de voter sous la menace d’une arme ou sous d’autres formes de coercition.