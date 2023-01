Poutine déclare un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures en Ukraine pour le Noël orthodoxe

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’invasion en Ukraine d’observer un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures sur tout le front pour accueillir les célébrations de Noël orthodoxes, commençant à midi vendredi et se poursuivant jusqu’à samedi. Mais le geste, la Russie occupant toujours de vastes étendues du territoire ukrainien et ayant bombardé l’Ukraine avec des frappes aériennes le soir du Nouvel An, a été rapidement repoussé à Kyiv, où un haut conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré que la Russie “doit quitter le territoire occupé”. territoires – alors seulement aura-t-il une « trêve temporaire ».

“Gardez l’hypocrisie pour vous”, a ajouté Podolyak, en publiant un déclaration sur Twitter dans lequel il a également accusé la Russie de tuer des civils et a déclaré que l’Ukraine ne faisait que se défendre.

L’ordre de Poutine a été annoncé par le Kremlin, qui a déclaré que le président répondait à un appel du chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, un farouche partisan de Poutine et de son invasion sanglante de l’Ukraine, qui a béni les troupes russes pour aller à la ligne de front et a prononcé de fervents sermons anti-occidentaux tout au long de l’année écoulée.

Le rôle de Kirill dans le cessez-le-feu a suscité davantage de mépris de la part des responsables ukrainiens, qui ont également accusé Moscou d’avoir tenté cyniquement de mettre un terme à ses récentes pertes sur le champ de bataille, notamment une série de frappes de précision de l’Ukraine qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces russes.

“C’est un signe que Poutine et son armée s’affaiblissent”, a déclaré Anton Gerashchenko, conseiller au ministère ukrainien de l’Intérieur. tweeté. “Il veut profiter de toute pause dans la destruction de ses soldats et de son équipement.”

Même certains analystes russes ont suggéré que Poutine espérait éviter les mauvaises nouvelles pendant les vacances, tout en essayant de se présenter comme magnanime en appelant à ce qui serait le premier cessez-le-feu complet sur l’ensemble du front depuis le début de l’invasion russe le 17 février. 24.

“Le cessez-le-feu de Noël s’inscrit parfaitement dans la logique de Poutine, où la Russie agit du bon côté de l’histoire et se bat pour la justice, dans sa propre compréhension, bien sûr”, a déclaré Tatiana Stanovaya, la fondatrice de R.Politik, une organisation politique russe. groupe d’analyse, a déclaré.

Stanovaya a suggéré que la décision aurait pu être motivée en partie par la mort de dizaines de soldats russes le jour du Nouvel An, lors d’une grève contre une garnison en Ukraine occupée, qui a conduit à la plus large vague de chagrin publique à ce jour en Russie.

Les commandants russes accusés de lourdes pertes lors de la grève du Nouvel An

Poutine a exhorté les Ukrainiens à se joindre au cessez-le-feu, affirmant que cela laisserait du temps aux civils et aux soldats pour assister aux célébrations de Noël.

“Comme un grand nombre de citoyens professant l’orthodoxie vivent dans les zones de combat, nous appelons la partie ukrainienne à déclarer un cessez-le-feu et à leur donner la possibilité d’assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour de la Nativité de Jésus. », indique le communiqué publié sur le site Internet du Kremlin.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a rapidement publié sa propre déclaration, affirmant qu’il avait ordonné aux troupes russes de mettre en œuvre la pause dans les combats.

Malgré la politique, un sursis de 36 heures serait sans aucun doute apprécié par les troupes épuisées des deux côtés, dont beaucoup se battent maintenant dans des conditions hivernales difficiles. Mais toute pause à long terme dans les combats serait à l’avantage de la Russie, compte tenu de sa série de revers récents sur le champ de bataille et de sa lutte pour conserver le territoire occupé.

Avant même que Poutine n’approuve l’idée d’une pause dans les combats jeudi, Podolyak avait rejeté l’appel de Kirill comme “un piège cynique et un élément de propagande”.

“[The Russian Orthodox Church] n’est pas une autorité pour l’orthodoxie mondiale [and] agit comme un « propagandiste de guerre ». [It] appelé au génocide des Ukrainiens, incité au meurtre de masse [and] insiste sur une militarisation encore plus grande de [Russia]” Podolyak publié sur Twitter.

D’autres analystes et défenseurs de la paix ont noté que Poutine avait de longs antécédents de violation des accords de cessez-le-feu, en particulier en Syrie, où les forces russes ont été déployées pour soutenir le dirigeant de longue date du pays, Bachar al-Assad.

La Russie avait précédemment exclu un cessez-le-feu pour le réveillon du Nouvel An et a frappé l’Ukraine cette nuit-là ainsi que le jour de l’An avec un autre barrage de missiles et d’attaques de drones, tuant au moins quatre personnes et en blessant des dizaines.

Le porte-parole de Zelensky, Serhiy Nykyforov, a également noté le refus de Moscou d’accepter tout arrêt des combats au printemps dernier lorsque la partie ukrainienne en a proposé un pour Pâques.

« À Pâques dernier, l’Ukraine a proposé une trêve ; La Russie l’a ignoré », a déclaré Nykyforov dans un communiqué au Washington Post. « Juste avant le Noël catholique, le président Zelensky a suggéré que la Russie prenne des mesures de désescalade. La Russie l’a également ignoré. De plus, le 25 décembre, les frappes russes ont tué plus de 10 civils et en ont blessé de nombreux autres. Il est absolument clair qu’il ne s’agit certainement pas de prendre soin des croyants ou des vies humaines.

Il a ajouté : « Il est plus probable que la Russie utilise cyniquement les vacances pour obtenir certains avantages pour elle-même. Seul le retrait des troupes de l’agresseur du territoire de l’Ukraine peut arrêter l’agression et signifiera une véritable cessation des hostilités.

Des missiles pleuvent sur l’Ukraine alors que Poutine prononce un discours combatif pour le Nouvel An

Plus tôt jeudi, Poutine s’est entretenu par téléphone avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour “réaffirmer l’ouverture de la Russie à un dialogue sérieux” avec les autorités ukrainiennes, selon une lecture du Kremlin.

Mais cette préparation déclarée s’accompagnait d’un ensemble familier de conditions préalables que Kyiv a déclaré qu’il n’accepterait jamais, à savoir la “reconnaissance des nouvelles réalités territoriales” – une référence à l’annexion revendiquée par la Russie de la Crimée en 2014 et des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk , Zaporizhzhia et Kherson à l’automne 2022. L’accaparement des terres par Poutine, bien qu’il ne contrôle totalement aucune des quatre régions militairement ou politiquement, est une violation du droit international et a été largement condamné, y compris par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours des premiers jours de l’invasion, Kirill a décrit la guerre en Ukraine comme une bataille au “sens métaphysique”, un sentiment souvent repris par les propagandistes de la télévision d’État russe et d’autres fervents partisans du Kremlin, qui ont comparé la guerre à une “sainte” et ” croisade « existentielle » que Moscou mène contre les maux du monde occidental.

« Et il y a aussi un jeu de générosité qui [Putin] joue en public », a déclaré Stanovaya de R.Politik. “Il ne faut pas oublier que dans cette guerre, Poutine se sent comme le “bon gars” qui fait une bonne action non seulement pour lui-même et les “peuples frères”, mais aussi pour le monde, le libérant de “l’hégémonie” des États-Unis. .”

Dans de récents sermons, Kirill a exhorté les Russes à s’engager dans une “mobilisation spirituelle” pour restaurer les “relations fraternelles des deux parties d’une Russie unie”. Il a également exhorté les soldats russes à ne pas avoir peur de mourir dans la guerre avec l’Ukraine, liant les sacrifices des soldats à ceux de Jésus-Christ.

“Si quelqu’un, poussé par le sens du devoir, la nécessité de remplir un serment, reste fidèle à sa vocation et meurt dans l’exercice de ses fonctions militaires, alors il commet sans aucun doute un acte équivalant à un sacrifice – il se sacrifie pour les autres”, Kirill a déclaré fin septembre, quelques jours après que Poutine a annoncé une campagne de mobilisation controversée qui a vu au moins 300 000 hommes, souvent non préparés et mal équipés, enrôlés pour combattre.

“Et par conséquent, nous croyons que ce sacrifice lave tous les péchés qu’une personne a commis”, a ajouté Kirill.

Le christianisme orthodoxe est la religion dominante en Russie et en Ukraine, mais les deux églises se sont séparées de l’agression militaire de Moscou, à commencer par l’invasion et l’annexion de la Crimée en 2014 et la fomentation par le Kremlin d’une guerre séparatiste dans la région orientale du Donbass en Ukraine.

L’Église orthodoxe russe a perdu une influence significative en Ukraine au fil des ans, un processus qui s’est conclu par un schisme historique lorsque la branche ukrainienne a officiellement rompu ses liens avec les religieux de Moscou en 2019.

Des dizaines de soldats russes tués dans une frappe massive de missiles à Donetsk

L’invasion sanglante de l’Ukraine et l’approbation de la guerre par Kirill ont encore plus divisé le monde chrétien orthodoxe. Sa position pro-guerre a provoqué la colère d’autres dirigeants d’églises en Ukraine et à travers la foi orthodoxe, dont beaucoup ont condamné la guerre et exhorté Kirill à reconsidérer son soutien.

De nombreux Ukrainiens ont célébré le 25 décembre comme Noël pour la première fois le mois dernier, reflétant le désir de rompre toutes les traditions associées à la Russie et de rapprocher le pays de l’Occident.

Isabelle Khurshudyan à Kyiv a contribué à ce rapport.