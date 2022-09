Poutine déclare qu’il y a 4 nouvelles régions de Russie lors d’une cérémonie pour annexer officiellement des parties de l’Ukraine

Poutine a annoncé vendredi l’annexion officielle de quatre territoires de l’est de l’Ukraine.

Dans un discours prononcé à Moscou, Poutine a déclaré qu’il y avait “quatre nouvelles régions de Russie”.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que quatre régions ukrainiennes faisaient désormais partie de la Russie lors d’une cérémonie d’annexion officielle des régions vendredi – une décision des Nations Unies averti marquerait une “escalade dangereuse” de son invasion.

Dans un discours prononcé à Moscou, Poutine a déclaré qu’il y avait “quatre nouvelles régions de Russie”. Il a déclaré que les habitants des quatre territoires – Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk – «deviendront des citoyens russes pour toujours», a rapporté la BBC.

Après son discours, Poutine devrait signer les annexions dans la loi.

“Le peuple a fait son choix … c’est la volonté de millions de personnes”, a-t-il ajouté, selon la BBC.

Ces régions représentent environ 15 % du territoire restant de l’Ukraine, à l’exclusion de la région de Crimée que la Russie a annexée en 2014, Reuters a rapporté.

La cérémonie vient après la Russie organisé de faux référendums en région depuis une semaine pour revendiquer un mandat pour les territoires.

Plus tôt cette semaine, des responsables pro-Moscou ont affirmé que les quatre zones occupées de l’Ukraine avaient voté pour rejoindre la Russie.

Ils ont déclaré que 93% des suffrages exprimés dans la région de Zaporizhzhia soutenaient l’annexion, tandis que 87% ont voté en faveur de la région de Kherson, 98% dans la région de Louhansk et 99% à Donetsk, l’Associated Press a rapporté.

Mais les soi-disant votes ont été largement condamnés par l’Ukraine, les pays voisins de la Russie et l’Occident comme une imposture.

Vendredi, le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a déclaré à Insider que son pays ne reconnaîtrait pas ce qu’il a appelé “l’annexion illégale”.

“L’Estonie et le monde libre ne reconnaîtront pas cet acte criminel, cette honte”, a déclaré Reinsalu.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi dans un communiqué : “Les États-Unis, je veux être très clair à ce sujet, ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l’Ukraine”. selon la BBC.

L’Ukraine se bat toujours pour reprendre le contrôle des quatre régions. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi que les attaques contre les zones annexées par Poutine seraient considérées comme une attaque contre la Russie, Le Gardien a rapporté – ce qui signifie que la décision de Poutine pourrait entraîner une montée en puissance rapide du wer.

La Première ministre britannique Liz Truss a également déclaré que le Royaume-Uni n’accepterait jamais les résultats du référendum et a accusé Poutine de violer le droit international.

“Poutine ne peut pas être autorisé à modifier les frontières internationales en utilisant la force brute. Nous ferons en sorte qu’il perde cette guerre illégale”, a déclaré Truss dans un communiqué vendredi. selon Reuters.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également averti que son pays réagirait de manière “très dure” si la Russie poursuivait les annexions.

“Ils [the votes] sont sans valeur et ne changent pas la réalité », a-t-il déclaré dans un communiqué, selon Reuters. “L’intégrité territoriale de l’Ukraine sera restaurée. Et notre réaction à la reconnaissance des résultats par la Russie sera très dure.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg condamné les référendums de la semaine dernière comme une “imposture” et une “nouvelle escalade dans la guerre de Poutine”.