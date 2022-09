Poutine déclare “quatre nouvelles régions de Russie” alors que Moscou annexe des parties de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors d’une réunion sur le complexe militaro-industriel au Kremlin, le 20 septembre 2022, à Moscou, en Russie. Contributeur | Getty Images Actualités | Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi quatre nouvelles régions du pays peu après la signature d’un décret visant à annexer officiellement des parties de l’Ukraine occupée. “Il y a quatre nouvelles régions de Russie”, a déclaré Poutine depuis le Kremlin à Moscou, selon une traduction. “Les résultats sont connus, bien connus”, a déclaré Poutine, faisant référence à la série de votes que l’Occident a qualifiée de simulacre. Il a affirmé que les résultats étaient dus à la volonté de millions de personnes, affirmant qu’elles avaient le droit à l’autodétermination. Le territoire saisi est constitué de deux “républiques” pro-russes à Lougansk et Donetsk à l’est, et à Kherson et Zaporizhzhia au sud. Sans surprise, les votes, considérés comme illégitimes, illégaux et truqués par l’Ukraine et ses alliés, ont vu une majorité de personnes voter pour rejoindre la Russie. Faisant écho aux affirmations précédentes selon lesquelles l’Occident essaie de saper la Russie, Poutine a déclaré : “L’Occident cherche de nouvelles opportunités pour nous frapper et ils ont toujours rêvé de diviser notre État en États plus petits qui se battront les uns contre les autres”. “Ils ne peuvent pas être satisfaits de cette idée qu’il y a ce grand pays avec tous [these] des richesses naturelles et des gens qui ne vivront jamais sous une oppression étrangère », a-t-il ajouté.

Menace nucléaire

L’Ukraine a déclaré que les référendums avaient été menés “sous le canon d’une arme à feu” et a appelé ses alliés internationaux à intensifier immédiatement les sanctions sévères contre la Russie afin de la dissuader d’annexer davantage de territoires comme elle l’a fait avec la Crimée en 2014. Kyiv a déclaré qu’il n’arrêterait pas de se battre tant qu’il n’aurait pas récupéré chaque dernier centimètre de terre perdu par la Russie et a déclaré qu’il ne négocierait pas avec le Kremlin après les soi-disant votes.

Moscou, pour sa part, a averti qu’il avait “le droit” d’utiliser des armes nucléaires pour défendre son territoire et ses citoyens s’il sentait qu’il y avait une menace existentielle, ou même s’il était attaqué par des armes conventionnelles. Cela a fait craindre qu’elle ne recoure à l’utilisation d’armes nucléaires contre l’Ukraine maintenant que davantage de régions sont annexées et que Moscou peut les revendiquer, même à tort, comme les leurs. Un responsable du ministère ukrainien de la Défense a déclaré à CNBC cette semaine que Kyiv comprend que la menace d’une telle attaque est “réelle”. S’exprimant avant la déclaration de Poutine selon laquelle la Russie compte quatre nouvelles régions, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les soi-disant référendums “n’auraient aucune valeur juridique et mériteraient d’être condamnés”. “Cela va à l’encontre de tout ce que la communauté internationale est censée défendre”, a déclaré Guterres jeudi. “Cela bafoue les buts et principes des Nations Unies. C’est une escalade dangereuse. Cela n’a pas sa place dans le monde moderne. Cela ne doit pas être accepté.”

La guerre s’intensifie

On pense que la dernière décision de Moscou est susceptible d’aggraver et de prolonger encore plus la guerre, rendant plus complexe la recherche d’une résolution pacifique. Les modifications apportées à la constitution russe en 2020, sous Poutine, signifient qu’il est illégal pour la Russie de céder une partie de son territoire à une puissance étrangère, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elle cède volontairement un territoire à l’Ukraine. Tous les signes indiquent que Poutine a décidé de faire monter les enchères dans la guerre, après avoir intensifié la rhétorique nucléaire et ordonné une mobilisation militaire qui a vu 300 000 réservistes appelés, dont beaucoup tentent de fuir le projet, pour être envoyés combattre en Ukraine avec mauvaise formation et peu de matériel.