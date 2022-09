Poutine déclare officiellement que les régions ukrainiennes sont russes dans la plus grande saisie de terres depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui accroît les craintes nucléaires

VLADIMIR Poutine a officiellement déclaré que quatre régions d’Ukraine sont désormais russes dans la plus grande saisie de terres depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le tyran organise aujourd’hui une grande cérémonie de signature au Kremlin pour accueillir les quatre régions volées de l’Ukraine en Russie alors que sa guerre de sept mois entre dans une nouvelle phase terrifiante.

Vladimir Poutine a déclaré que quatre régions ukrainiennes sont russes Crédit : RT

Poutine s’est présenté en retard à l’immense rassemblement dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin Crédit : RT

Des Russes portant des drapeaux s’approchent de la Place Rouge de Moscou pour célébrer l’accaparement des terres Crédit : Reuters

Les gens se rassemblent dans le centre de Moscou avant un rassemblement et un concert sur la Place Rouge Crédit : AFP

Poutine signera officiellement des décrets déclarant Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe à la suite d’une série de référendums fictifs.

L’accaparement impitoyable des terres a été officialisé dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin lors d’une cérémonie de signature – bien que Poutine ait tardé à se présenter à l’énorme rassemblement de ses copains.

Dans un discours, il a déclaré: “Les gens ont fait leur choix – et ce choix ne fait aucun doute.”

Le dirigeant russe a juré de “défendre notre terre par tous les moyens” – et a déclaré que les habitants des régions ukrainiennes volées sont “nos citoyens pour toujours”.

Il a exhorté Kyiv à s’asseoir pour des pourparlers – mais il a averti qu’il n’abandonnerait pas les régions.

Il a également observé une minute de silence pour les “héros de la Russie” qui sont morts lors de sa désastreuse invasion de l’Ukraine.

Une scène avec des écrans vidéo géants a été installée sur la Place Rouge de Moscou pour les célébrations farfelues, avec un concert pop prévu.

Des Russes ont été vus agitant des drapeaux alors qu’ils se rassemblaient avant le rassemblement dans la capitale russe.

Les quatre régions annexées couvrent quelque 90 000 km2, soit environ 15 % de l’Ukraine – à peu près la taille de la Hongrie ou du Portugal.

Des panneaux d’affichage à travers Moscou déclaraient : “Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie !”

La décision scandaleuse de Poutine a fait craindre qu’il ne lance une frappe nucléaire pour protéger son soi-disant territoire russe.

Alors que les féroces forces ukrainiennes repoussent ses troupes dans le nord-est du pays, on craint que le tyran ne tente maintenant de recadrer la contre-offensive éclair comme une attaque contre la souveraineté de la Russie.

Il a averti que la Russie était prête à utiliser “tous les moyens à sa disposition” pour contrer les menaces potentielles sur son territoire.

Le Kremlin a déclaré que toute attaque contre les parties nouvellement annexées de l’Ukraine serait considérée comme une attaque contre la Russie elle-même – ajoutant que ses troupes se battraient pour prendre l’ensemble de la région orientale du Donbass.

Et on craint de plus en plus que les Ukrainiens vivant dans les zones contrôlées par la Russie ne soient enrôlés pour combattre dans la guerre de Poutine.

Poutine rencontrera les dirigeants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk soutenues par la Russie, ainsi que les dirigeants installés par la Russie dans les parties de Kherson et de Zaporizhzhia que ses forces occupent.

Mercredi, des responsables pro-Kremlin ont déclaré que les quatre régions avaient voté pour rejoindre la Russie.

Des images sont apparues montrant des électeurs conduits aux urnes sous la menace d’une arme par des groupes paramilitaires pro-russes, tandis que des responsables électoraux ont été vus semblant compter des piles de bulletins de vote non marqués comme des votes «Oui».

Une autre vidéo montre des voyous installés par la Russie faisant du porte-à-porte dans les urnes entourés d’hommes armés.

Les copains de Poutine ont affirmé que 99% des suffrages exprimés à Donetsk étaient favorables à l’adhésion à la Russie, 98% à Louhansk, 93% à Zaporizhzhia et 87% à Kherson.

Suite aux référendums, le Kremlin a averti que “la situation juridique va radicalement changer du point de vue du droit international et cela aura également des conséquences pour la sécurité dans ces territoires”.

L’annexion des régions donne à Poutine plus de latitude pour faire valoir que son “opération militaire spéciale” en Ukraine est désormais une manœuvre défensive.

Mais les référendums farfelus ont été déclarés illégaux par la majorité de la communauté internationale.

“RÉSULTATS FABRIQUÉS”

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il s’agissait d’une “escalade dangereuse” qui nuirait aux perspectives futures de paix.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais les revendications de la Russie sur le territoire ukrainien.

“Les résultats ont été fabriqués à Moscou”, a déclaré Biden.

Les États-Unis et l’UE sont sur le point d’imposer davantage de sanctions à la Russie suite à l’annexion, et même certains alliés de la Russie, comme la Serbie et le Kazakhstan, ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas la prise de contrôle.

La Première ministre Liz Truss a déclaré que le Royaume-Uni n’accepterait jamais les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia comme faisant partie de la Russie.

Elle a déclaré: “Vladimir Poutine a, une fois de plus, agi en violation du droit international avec un mépris évident pour la vie du peuple ukrainien qu’il prétend représenter.

“Le Royaume-Uni n’ignorera jamais la volonté souveraine de ces personnes et nous n’accepterons jamais les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia comme autre chose que le territoire ukrainien.

« On ne peut pas permettre à Poutine de modifier les frontières internationales en utilisant la force brute. Nous ferons en sorte qu’il perde cette guerre illégale.

En réponse aux référendums fictifs, Zelensky a convoqué une réunion d’urgence vendredi de son Conseil de sécurité nationale et de défense.

“Cela peut encore être arrêté. Mais pour l’arrêter, nous devons arrêter cette personne en Russie qui veut la guerre plus que la vie. Vos vies, citoyens russes”, a-t-il déclaré jeudi soir dans un discours à la nation.

Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a déclaré à La Repubblica : “Les référendums n’ont aucune valeur juridique, en vertu du droit international, les régions sont et restent des territoires de l’Ukraine et l’Ukraine est prête à tout pour les reprendre.

“Il s’agissait de votes fictifs, auxquels peu de gens ont participé.

“À ceux qui sont allés voter, ils ont pointé leurs fusils sur leurs visages.”