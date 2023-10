Poutine de Russie et Orban de Hongrie réaffirment leurs liens avant le sommet de Pékin | Vladimir Poutine Actualités

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont souligné les liens étroits entre leurs pays avant un forum international à Pékin, affirmant que les « tensions géopolitiques » persistantes dues à la guerre en Ukraine n’affectaient pas leurs relations.

« Même si dans les conditions géopolitiques actuelles, les possibilités de maintenir des contacts et de développer des relations sont très limitées, le fait que nos liens avec de nombreux pays européens soient maintenus et développés ne peut qu’être satisfaisant », a déclaré M. Poutine, selon les agences de presse russes.

« L’un de ces pays est la Hongrie. »

La Hongrie, qui est membre de l’Union européenne et de l’OTAN mais entretient également des liens étroits avec Moscou, a vu ses allégeances mises à l’épreuve lors de la guerre en Ukraine.

Depuis l’invasion russe, Budapest a empêché les armes de passer par son territoire pour atteindre l’Ukraine et a approfondi ses liens énergétiques avec Moscou malgré les sanctions de l’UE sur le pétrole russe.

Budapest devrait jouer un rôle décisif dans la tentative d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, se positionnant comme un opposant potentiel au vote de décembre sur les négociations d’adhésion.

L’UE envisage libération des milliards de dollars d’aide à la Hongrie bloqués à cause de violations présumées de l’État de droit afin de convaincre la Hongrie lors du vote, qui nécessite l’approbation unanime des membres de l’UE.

La Hongrie devrait profiter du sommet de Pékin comme d’une opportunité pour renforcer ses liens énergétiques étroits avec la Russie, dont elle reçoit au moins 80 pour cent de son gaz.

Au cours de la réunion entre Poutine et Orban, les dirigeants ont discuté des livraisons de gaz et de pétrole et des questions liées à l’énergie nucléaire, a déclaré le chef de presse d’Orban, Bertalan Havasi, à l’agence de presse Reuters.

Orban aurait également souligné la nécessité de mettre fin aux sanctions contre la Russie et aux combats en Ukraine.

Les deux dirigeants se joignent à de nombreux dirigeants d’Asie du Sud-Est et d’Afrique à Pékin pour un événement de deux jours célébrant le 10e anniversaire de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », une gigantesque stratégie de développement des infrastructures qui couvre plus de 150 pays.

Poutine, l’un des dirigeants les plus en vue présents au sommet, a déclaré qu’il espérait s’associer aux efforts de la Chine à travers une alliance des pays de l’ex-Union soviétique pour « atteindre des objectifs de développement communs ».