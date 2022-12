Poutine de la Russie dit que la guerre en Ukraine pourrait être un “long processus”, insiste sur le fait qu’il n’est pas “devenu fou” sur les armes nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit préoccupé par la montée de la menace de guerre nucléaire alors que son pays poursuit son invasion de l’Ukraine – un conflit qui, selon lui, “pourrait être un long processus”.

Poutine, à qui un membre du Conseil des droits de l’homme a demandé de déclarer sans équivoque que la Russie n’utiliserait pas d’arme nucléaire, sauf en représailles, a déclaré qu’une telle promesse ne pouvait être faite – affirmant qu’une promesse de ne jamais utiliser les armes en premier est une promesse de ne les utilisez tout simplement jamais.

“La menace d’une guerre nucléaire grandit, pas besoin de cacher ce péché”, a déclaré le président russe. “Si la Russie n’utilise en aucun cas les armes nucléaires en premier, elle ne sera pas non plus la deuxième à les utiliser.”

La doctrine russe soutient que la nation a le droit de déployer des armes nucléaires en représailles aux forces hostiles menaçant sa souveraineté.

Le leader mondial a repoussé les accusations selon lesquelles il deviendrait militairement imprudent, insistant sur le fait que l’arsenal nucléaire russe reste une ressource purement défensive.

“Nous ne sommes pas devenus fous, nous réalisons ce que sont les armes nucléaires”, a déclaré Poutine mercredi. “Nous avons ces moyens sous une forme plus avancée et plus moderne que n’importe quel autre pays nucléaire, c’est un fait évident.”

Il a ajouté: “Mais nous ne sommes pas sur le point de parcourir le monde en brandissant cette arme comme un rasoir.”

“La question des armes nucléaires a presque certainement été posée lors de cette téléconférence”, a déclaré Rebekah Koffler, experte en Russie et ancienne officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes, à Fox News Digital.

Elle a poursuivi : « L’objectif était de donner à Poutine l’occasion de menacer l’Occident, en utilisant son ambiguïté intentionnelle typique. armes nucléaires.”

Poutine a également déclaré lors de la réunion que la guerre en Ukraine “pourrait être un long processus” – l’une des premières reconnaissances explicites du dirigeant que l’optimisme précoce de la Russie d’une victoire rapide s’est estompé.

L’invasion russe de l’Ukraine est maintenant dans son 10ème mois. L’Ukraine a connu une montagne russe de victoires et de défaites alors que ses forces relativement disparates luttent pour regagner le terrain perdu au début de l’invasion.

Poutine a convoqué mardi une réunion avec son conseil de sécurité pour discuter des défenses intérieures du pays après que trois bases aériennes ont vu des “explosions” cette semaine.

Le Kremlin n’a pas divulgué les détails de la réunion, mais a déclaré que les responsables russes cherchaient à renforcer la “sécurité intérieure” du pays.

La réunion semble avoir eu lieu quelques heures seulement après qu’une troisième base aérienne a été frappée dans la ville russe de Koursk. au nord de la frontière ukrainienne et un jour après que des explosions ont été signalées dans deux bases aériennes distinctes à des centaines de kilomètres à l’intérieur du territoire russe.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.