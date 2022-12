Poutine dans un nouvel avertissement nucléaire alors qu’il dévoile le plus grand bombardier supersonique du monde “The White Swan” armé de missiles “Dagger”

VLADIMIR Poutine a dévoilé le plus gros bombardier supersonique du monde dans un avertissement effrayant à l’Occident concernant son armement nucléaire.

L’avion mortel Tupolev Tu-160, connu sous le nom de White Swan, a effectué son vol inaugural aujourd’hui armé de missiles “Dagger”.

Images du cygne blanc qui décolle 1 crédit : East2West

Le bombardier supersonique atterrit avec succès lors des récents essais aériens 1 crédit : East2West

Des images ont montré l’avion modernisé décollant alors qu’il subissait une série de tests.

Il a également montré que l’avion avait atterri avec succès, prouvant qu’il était prêt au combat.

La caractéristique effrayante du bombardier stratégique est qu’il peut transporter des missiles KH-47M2 Kinzhal dans le cadre de sa mise à niveau.

Connus sous le nom de “poignard” ou “Killjoy”, les missiles hypersoniques à capacité nucléaire ont des capacités dévastatrices.

Ils ont une portée de plus de 1 200 milles, ce qui signifie que si Poutine voulait toucher des cibles en dehors de l’Ukraine, il le pourrait.

Le missile Kinzhal peut être chargé avec jusqu’à 1 000 livres d’explosifs, ou même une ogive nucléaire.

Mais leur vitesse – grâce à l’énergie cinétique – est suffisante pour faire sauter des trous mortels même dans les navires de guerre les plus renforcés.

Les poignards sont utilisés contre l’Ukraine depuis mars.

Une déclaration faite par la United Aircraft Corporation de Russie a déclaré: “Un autre bombardier porteur de missiles stratégiques Tu-160M ​​amélioré développé par la société Tupolev a effectué son premier vol.”

Les pilotes ont effectué des manœuvres pour vérifier la stabilité, la capacité opérationnelle et le contrôle de l’avion dans les airs.

Le Tu-160M ​​est le plus gros avion supersonique de l’histoire de l’aviation militaire et l’avion de combat le plus lourd au monde capable de transporter des missiles de croisière à pointe nucléaire.

Le White Swan est le cheval de bataille des forces de missiles stratégiques russes depuis l’époque soviétique, mais il est maintenant présenté comme nouveau et amélioré.

Ces affirmations font suite à l’interview de Gazeta avec l’expert en aviation Yury Gavrilov qui a analysé l’avion de guerre.

Il a déclaré : « La plupart des changements concernent les systèmes électroniques embarqués du bombardier.

“Dans le cadre du projet de modernisation de l’avion, les techniciens ont créé un système de navigation inertielle libre, un complexe de guerre électronique, des systèmes de carburant, ainsi que des systèmes de contrôle des armes.”

Deux des avions modernisés devaient être achevés cette année.

Comme d’autres systèmes de missiles hypersoniques russes, le seigneur de la guerre affirme que l’Occident n’a aucun moyen de l’arrêter.

Ces dernières semaines, le despote russe a fait des tentatives désespérées en se vantant de sa puissance de feu alors que sa campagne en Ukraine continue de s’éterniser.

Jeudi dernier, des images ont été diffusées montrant sa puissance de feu stratégique Yars, avec des missiles placés dans des silos de lancement souterrains pour être préparés pour une utilisation mobile.

La Russie a également révélé de nouvelles images effrayantes du nouveau missile hypersonique Avangard en cours de préparation pour le combat.

Mad Vlad a également précédemment décrit les frappes d’Avangard “comme une météorite” et “invincibles” – imparables par tout système de défense.

Il a déclaré: “L’Avangard est invulnérable pour être intercepté par tout moyen de défense antimissile existant et potentiel de l’adversaire potentiel.”

Le cygne blanc prend son envol 1 crédit : East2West

Un missile nucléaire Yars en cours de préparation pour le déploiement 1 crédit : East2West

Une version mobile du missile nucléaire Yars en train de rouler dans la neige Crédit : Flash d’information