Poutine critique l’arrestation et le procès de Trump : « Cela montre la pourriture du système américain »

Le président russe Vladimir Poutine a remis en question l’arrestation et le procès de l’ancien président Trump, les qualifiant de démonstration de corruption.

Poutine a fait ces commentaires mardi dans un discours prononcé au Forum économique de l’Est à Vladivostok, en Russie, une conférence annuelle.

« Quant à la persécution de Trump – pour nous, dans le contexte actuel – c’est une bonne chose car elle montre la pourriture du système américain », a déclaré Poutine au public russe. « Il s’agit d’une persécution politiquement motivée de son concurrent. »

TRUMP DÉPOSE UNE MOTION POUR RÉUTILISER LE JUGE DE DC PRÉSIDENT L’AFFAIRE D’INTERFÉRENCE ÉLECTORALE DE 2020

« Et cela montre contre qui nous combattons », a poursuivi le président russe. « Comme on le disait à l’époque soviétique : ‘le visage bestial du capitalisme américain’. »

Trump a été inculpé par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, d’un chef de violation de la loi Georgia RICO, de trois chefs de sollicitation criminelle, de six chefs de complot criminel, d’un chef de dépôt de faux documents et de deux chefs de fausses déclarations.

Trump a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

VLADIMIR POUTINE SALUE LE DIRIGEANT NORD-CORÉEN KIM JONG UN EN RUSSIE ORIENTALE POUR UNE RÉUNION PRÉVUE

Poutine est connu pour harceler, attaquer et même tuer ses ennemis politiques tout au long de sa carrière et de son mandat.

Alors que le gouvernement russe refuse de reconnaître ses fréquents assassinats d’ennemis politiques, le Kremlin ne fait que peu d’efforts pour brouiller les traces.

Alexeï Navalny – l’un des critiques les plus publics et les plus virulents de Poutine – est actuellement emprisonné dans une colonie pénitentiaire à l’est de Moscou pour une peine de 30 ans sur la base de ce que de nombreux analystes considèrent comme des accusations forgées de toutes pièces.

Trump dépose des requêtes pour annuler l’accusation du comté de FULTON

Le chef mercenaire du groupe Wagner, Eugène Prigojine – qui a lancé un coup d’État de courte durée contre Poutine plus tôt cette année – se trouvait à bord d’un avion qui a explosé dans l’espace aérien russe le mois dernier.

Poutine a nié toute implication dans la catastrophe et a exprimé sa surprise face à la mort de son ennemi politique – mais les dirigeants russes ont déclaré aux autorités internationales qu’ils n’iraient pas de l’avant avec une enquête de l’ONU sur l’accident.

Depuis plus d’une décennie, le président russe a utilisé les réseaux d’espionnage russes et des agents du gouvernement pour assassiner l’opposition politique, les agents des services de renseignement étrangers et les critiques de son régime.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

D’autres ont été emprisonnés, ont disparu des archives publiques ou se sont apparemment suicidés dans des circonstances mystérieuses.

« Avec Poutine, j’ai une très bonne relation. Je veux dire, je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, mais j’avais une relation très forte », a déclaré Trump plus tôt cette année lorsqu’on lui a demandé comment il mettrait fin à l’invasion russe de Ukraine dans les 24 heures, comme il a déclaré à plusieurs reprises .

Interrogé sur l’invasion, l’ancien président a déclaré à propos de Poutine : « Il ne l’aurait pas fait si c’était moi. Il l’a fait après mon départ ».