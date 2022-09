Poutine craignait d’avoir SABOTAGÉ les pipelines Nord Stream alors que la mer voyait BOUILLONNER à cause d’une énorme fuite faisant grimper les prix du gaz

On craint que VLADIMIR Poutine ait saboté les gazoducs Nord Stream, provoquant une flambée des prix du gaz en Europe.

La Russie est le principal suspect car trois trous sont apparus dans les deux tubes qui passent sous la mer Baltique.

Le Danemark a révélé une photo de la fuite prise d’en haut montrant la mer se tordant de gaz 1 crédit

Des images d’horreur prises depuis un hélicoptère montrent la mer BOUILLANTE en raison des fuites dans Nord Stream 1 crédit

Les forces armées danoises ont publié la vidéo effrayante alors qu’elles gardaient la scène 1 crédit

Les deux tuyaux semblent avoir été touchés par un sabotage alors qu’ils restent au centre de la ligne énergétique entre l’Ouest et Moscou.

Les pipelines de près de 800 milles peuvent transporter 110 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l’Europe.

Une vidéo et des images d’horreur publiées par les forces armées danoises montrent la mer bouillonnante de gaz et d’écume blanche à cause de l’énorme fuite.

Et bien que le sabotage apparent n’affecte pas immédiatement l’offre, il a fait grimper les prix jusqu’à 12 %, rapporte Bloomberg.

Les navires et les avions ont reçu l’ordre de rester à l’écart avec une zone d’exclusion de cinq milles marins et de 1 000 mètres d’altitude établie autour des fuites en raison des craintes d’une explosion désastreuse.

Le navire de guerre danois HDMS Absalon – une frégate de 6 300 tonnes armée de missiles et d’un canon naval de cinq pouces – a été déployé pour faire respecter la zone d’exclusion.

L’Allemagne et le Danemark envisageraient tous deux un sabotage probable, Copenhague admettant qu’il y a un “vraiment gros trou”.

Des avions de combat danois F-16 ont repéré la fuite après avoir réalisé que “la mer bouillonnait” alors que la pression dans le pipeline baissait rapidement lundi.

L’Europe se prépare déjà à un hiver sombre alors que le gaz devient un pion clé dans l’affrontement de Poutine contre l’Occident.

Les pipelines ont subi des dommages “sans précédent” suite à des “attaques ciblées”, rapportent des médias en Europe.

Les enquêteurs fédéraux allemands craignent que des forces spéciales utilisant un sous-marin n’aient été utilisées pour endommager Nord Stream, rapporte Tagesspiegel.

La source a déclaré: “Tout parle contre une coïncidence […]notre imagination ne produit plus un scénario qui ne soit pas une attaque ciblée.”

Et le magazine Spiegel a cité des sources gouvernementales qui ont déclaré que les responsables craignaient son sabotage délibéré pour déstabiliser les marchés de l’énergie.

La Russie a décrit l’attaque contre les pipelines comme “une nouvelle très préoccupante”.

C’est un acte de sabotage, lié à la prochaine étape de l’escalade de la situation en Ukraine Mateusz Morawiecki

Le porte-parole personnel de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré : “C’est une question liée à la sécurité énergétique de tout le continent”.

Et interrogé sur le sabotage, le porte-parole de Vlad a répondu: “Aucune option ne peut être exclue pour le moment.”

Les prix du gaz en Europe ont augmenté pour la première fois après avoir chuté au cours des quatre derniers jours, suscitant l’espoir d’un certain apaisement de la crise énergétique imminente.

Les pannes d’électricité, les semaines de quatre jours et les personnes normales incapables de se permettre de chauffer leur maison ne sont que quelques-unes des conséquences que l’on craint de balayer sur le continent alors que les températures chutent.

L’énergie est devenue un bras de fer entre l’Occident et la Russie alors que le régime tyrannique de Poutine est sanctionné et isolé en raison de leur guerre sauvage en Ukraine.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que les fuites du Nord Stream avaient été causées par un sabotage.

“Nous avons été confrontés à un acte de sabotage, nous ne connaissons pas tous les détails de ce qui s’est passé, mais nous voyons clairement qu’il s’agit d’un acte de sabotage, lié à la prochaine étape d’escalade de la situation en Ukraine”, a-t-il déclaré.

Sa déclaration a pratiquement accusé la Russie d’être à l’origine des dommages causés à l’oléoduc.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Marcin Przydacz : “Malheureusement, notre partenaire oriental suit constamment une voie politique agressive.

“S’il est capable d’un cours militaire agressif en Ukraine, alors il est évident que des actes de provocations en Europe occidentale ne peuvent pas non plus être exclus.”

Les prix du gaz étaient déjà élevés avant la guerre en Ukraine, la demande ayant grimpé en flèche après la levée des restrictions de Covid.

Mais les prix ont grimpé en flèche après l’invasion car la Russie est l’un des plus grands producteurs mondiaux.

L’Europe continentale est fortement dépendante des importations de gaz russe, ce qui fait craindre des pannes d’électricité hivernales, un rationnement et des fermetures d’usines en Allemagne.

Seule une infime partie du gaz britannique provient directement de Russie.

Mais le Royaume-Uni dépend davantage du gaz pour produire de l’électricité que ses voisins européens, car il dispose de moins d’énergie nucléaire et renouvelable.

La Grande-Bretagne a également peu de capacité de stockage, obligeant les entreprises énergétiques à acheter du gaz sur le marché au comptant à court terme très volatil.

Même l’abondant gaz de la mer du Nord est vendu au Royaume-Uni sur la base des prix du marché international.

Les factures de gaz et d’électricité domestiques devaient grimper à une moyenne de 3 549 £ à partir du 1er octobre

La hausse alléchante de 80 % touchera 24 millions de foyers.

Mais la nouvelle Première ministre Liz Truss devrait annoncer vendredi prochain un plan énergétique de grande envergure pour aider les Britanniques.

Les factures énergétiques ont explosé 35 fois plus vite que les salaires, alimentant l’inflation et la crise du coût de la vie.

Les économistes disent que la plupart des augmentations douloureuses des prix sont dues à la guerre en Ukraine et à Poutine tenant l’Occident en rançon.

La Russie a été accusée de brûler délibérément du gaz naturel à une échelle étonnante – jusqu’à 8,7 millions de livres sterling par jour selon des images satellites.