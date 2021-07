Les craintes grandissent face à la perspective d’une troisième guerre mondiale après qu’il a été révélé que Vladimir Poutine prévoyait de construire deux nouveaux avions ultramodernes « Doomsday ».

Une source militaire a déclaré que les Ilyushin 96-400M adaptés seraient conçus pour permettre au dirigeant russe de contrôler les troupes et les missiles pendant toute forme d’apocalypse nucléaire.

La Russie a développé un nouvel avion « apocalyptique » Crédit : Est2Ouest

L’avion serait capable de dominer le ciel de la Russie pendant une guerre nucléaire Crédit : Est2Ouest

On pense maintenant que le premier des nouveaux avions de commandement et de contrôle aéroportés est en construction et serait basé sur la conception de l’actuel jet présidentiel de luxe de Poutine connu sous le nom de « Kremlin volant ».

Les avions sont conçus pour le président et d’autres hauts responsables militaires, de sécurité et ministériels.

« Les forces aérospatiales russes recevront deux postes de commandement aérien basés sur l’Il-96-400M », a confirmé la source militaire.

« Un est maintenant en production. »

L’avion de commandement volant du Kremlin remplacerait les Ilyushin Il-80 Maxdomes existants qui sont en attente permanente.

Il comprendrait également probablement un système de communication avancé à bord qui lui permettrait d’agir comme un centre de gestion capable de commander des troupes pendant le combat.

Le média russe Moskovsky Komsomolets a rapporté: « Le complexe radio de l’avion permettra de livrer des commandes aux troupes, à l’aviation stratégique, aux lanceurs mobiles et de silos et aux sous-marins transportant des armes nucléaires stratégiques dans un rayon de 6 000 km (3 728 miles) »,

L’avion serait maintenant en production et serait basé sur les conceptions précédentes du « Flying Kremlin » Crédit : Est2Ouest

LA GUERRE TOTALE

Son développement a maintenant fait craindre que Poutine ne considère l’avion comme la prochaine étape de la préparation de la guerre alors que la Russie continue de signaler ses intentions aux adversaires étrangers.

Plus tôt ce mois-ci, trois sous-marins nucléaires russes ont été aperçus naviguant pour la première fois dans la mer Baltique dans ce qui a été décrit comme une « démonstration de force » alors que les Américains participaient à des exercices aux côtés des forces de l’OTAN en mer Noire.

HI Sutton, un analyste de la défense, a déclaré au Telegraph : « Ce sont les seuls sous-marins nucléaires de la Baltique.

« Ces déploiements agissent comme une démonstration de force pour le public national et étranger.

« L’OTAN et les États baltes non alignés garderont probablement un œil attentif sur ce sous-marin. »

La Russie s’est ensuite heurtée aux États-Unis des semaines plus tard à propos de leur développement de missiles hypersoniques, dont les responsables ont averti que cela pourrait conduire à un « conflit involontaire ».

L’attaché de presse du Pentagone à Washington, John F. Kirby, a déclaré que les essais par la Russie du Zircon mortel récemment lancé sur la côte nord-ouest de la Russie poseraient « des risques importants car ce sont des systèmes à capacité nucléaire ».

La cible à plus de 220 miles de distance a été touchée lors du premier essai public du Zircon et les « caractéristiques tactiques et techniques du missile ont été confirmées », ont rapporté RIA Novosti et la chaîne de télévision du ministère de la Défense Zvezda.

Le chef du Kremlin a qualifié le missile Zircon de « vraiment sans précédent dans le monde », et les Russes se sont vantés qu’il était « imparable » par les défenses occidentales.

Une utilisation clé du missile consiste à éliminer les navires ennemis et les rapports suggèrent que sa portée maximale se situe entre 188 et 620 milles.

C’est l’un des nombreux missiles hypersoniques que la Russie développe, notamment le Sarmat de 188 tonnes – connu en Occident sous le nom de Satan-2 et la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe, qui doit être testé à l’automne et entrer en service l’année prochaine. .