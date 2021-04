VLADIMIR Poutine a organisé un test « réussi » d’un nouveau missile anti-balistique mystérieux qui pourrait « faire exploser les armes spatiales américaines en mille morceaux ».

Cela intervient alors que le président russe vise à utiliser sa puissance de feu pour restaurer l’empire tsariste du pays, affirme le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak.

Moscou a confirmé le «succès» de la vérification des missiles en continuant de marquer ses prouesses militaires – malgré l’annonce d’un retrait partiel des troupes des zones limitrophes de l’Ukraine.

La Russie a également mis l’accent sur la formation à une «tempête d’acier» par les forces d’artillerie dans la région de Saratov.

Malgré le retrait annoncé de certaines forces de la Crimée annexée, le ministre polonais de la Défense a affirmé que l’objectif de Poutine était de rassembler le vaste empire russe.

« Sans aucun doute, la politique du président Poutine vise la reconstruction de l’empire russe », a déclaré Blaszczak à la radio polonaise 24.

Les récentes pressions exercées sur l’Ukraine, combinées à l’annexion de la Crimée en 2014, aux hostilités en Géorgie en 2008, ont indiqué cette tendance, a-t-il affirmé, suggérant que le dirigeant du Kremlin envisageait une prise de contrôle dans quatre pays de l’OTAN, dont la Pologne. Lituanie, Lettonie et Estonie.

Comme l’Ukraine, tous faisaient partie de l’empire russe.

Il a cité le regretté président polonais Lech Kaczynski mettant en garde «d’abord la Géorgie, puis l’Ukraine, puis les États baltes, puis peut-être la Pologne».

Le ministre de la Défense a déclaré que l’OTAN, y compris la présence de troupes britanniques, était vitale pour la sécurité polonaise contre la menace russe perçue.

«Il y a des forces alliées sur le flanc est de l’OTAN», a-t-il dit.

«Il y a des troupes américaines en Pologne, il y a des troupes britanniques, il y a des troupes roumaines et croates, nous sommes présents en Lettonie, nous sommes présents en Roumanie.

«Nous montrons que nous sommes proches, préparés et solidaires les uns des autres.

«De cette façon, nous dissuadons un agresseur potentiel.»

Il a déclaré: «Nous prévoyons de telles activités à travers notre activité au sein de l’Alliance de l’Atlantique Nord, à travers notre activité sur les missions, en modernisant et en équipant l’armée polonaise et en augmentant les effectifs.

Une vidéo a mis en évidence le lancement de la nouvelle arme sans nom sur le site d’essai de Sary Shagan au Kazakhstan.

Le général de division Sergei Grabchuk, commandant de l’unité de défense antimissile des Forces aérospatiales, a déclaré aux journalistes russes que le missile anti-balistique avait atteint sa cible avec précision.

Le système est conçu pour protéger contre les attaques des armes d’attaque aérospatiale, a rapporté TV Zvezda, la chaîne du ministère russe de la Défense.

L’Occident surveille le retrait des troupes russes – annoncé la semaine dernière – est en cours, mais le chef du MI6 Richard Moore a averti fort le week-end que des inquiétudes subsistent quant aux intentions de Poutine en Ukraine.

Il a déclaré: «Les Russes n’ont absolument aucun doute sur la position du Royaume-Uni sur cette question.

«Et ils n’ont absolument aucun doute sur la position de l’administration Biden sur cette question, car les canaux sont ouverts.»

Plus d’images à la télévision Zvezda a mis en évidence le 631e centre d’entraînement à la guerre d’artillerie dans la région de Saratov, une académie militaire où de jeunes officiers ont été mis à l’épreuve dans des exercices de «tempête d’acier» déployant des missiles antichar Khrizantema, Kornet-E, Vikhr et Tornado-G et lanceurs de mortier Msta-S, selon le chef des forces de missiles et de l’artillerie, le lieutenant-général Mikhail Matveyevsky.

Le 631e centre de Saratov est associé au 60e Centre Znamensk dans la région d’Astrakhan, qui se spécialise dans la formation pour les systèmes de missiles Smerch, Tornado-S et Iskander, indique le rapport.

Les forces ont été montrées en utilisant les drones militaires Korsar (Corsair) – équipés de caméras optiques et infrarouges et de lasers – pour la reconnaissance.

«Nos cadets passent 80% de leur temps d’étude sur le terrain», a déclaré Matveyevsky.

Cela vient après que la Russie a enragé l’Occident et a soulevé la menace d’une guerre spatiale en testant une arme conçue pour assommer les satellites ennemis l’été dernier.

Le Commandement spatial américain (USSC) a déclaré qu’il avait « des preuves que la Russie a effectué un test non destructif d’une arme antisatellite basée dans l’espace » en juillet.

C’était la première fois que les Américains accusaient publiquement le Kremlin de réaliser un test d’armes antisatellites dans l’espace.

Il a déclaré que le 15 juillet, un objet avait été tiré à une vitesse de 400 mph dans l’espace à partir d’un vaisseau spatial, Cosmos 2543, qui lui-même a été décrit comme étant « né » – comme une poupée russe – de son satellite mère, Cosmos 2542.