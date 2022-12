Poutine concède les échecs militaires, mais insiste sur le fait que la Russie continuera de se battre

Après des mois d’évaluations cinglantes de l’intérieur et de l’extérieur de la Russie selon lesquelles son effort de guerre en Ukraine manquait même des ressources de base nécessaires pour l’emporter, le président Vladimir V. Poutine a rendu mercredi son propre verdict sur cette critique : c’est valable.

Dans une reconnaissance inhabituelle des lacunes de la Russie dans un discours prononcé au ministère de la Défense à Moscou, le dirigeant russe a coché une liste de domaines dans lesquels son armée doit s’améliorer. Il a déclaré que les drones doivent pouvoir communiquer des informations de ciblage via des canaux cryptés « en temps réel ». Il a déclaré que l’armée devait “améliorer le système de commandement et de contrôle” et sa capacité à riposter contre l’artillerie ennemie.

Et il a fait un signe de tête aux nombreux rapports faisant état de soldats envoyés au front sans équipement de base, demandant aux officiers de prêter attention aux “kits médicaux, nourriture, rations sèches, uniformes, chaussures, casques de protection et gilets pare-balles”.

Mais loin d’être un aveu de défaite, la référence de M. Poutine aux malheurs de son armée reflétait son message de défi un jour où le président ukrainien a fait preuve d’unité avec les États-Unis : la Russie continuera à se battre.