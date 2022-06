Poutine comprime l’approvisionnement en gaz. Et l’Europe s’inquiète sérieusement d’un arrêt total

“La Russie diminue peu à peu l’approvisionnement en gaz – vers certains pays [by] presque 100 % ; à d’autres, en coupant 10, 15%”, a déclaré vendredi à CNBC Josep Borrel, le plus haut diplomate de l’UE.

Elle intervient alors que l’Europe — qui reçoit environ 40 % de son gaz via des gazoducs russes – tente de réduire rapidement sa dépendance aux hydrocarbures russes en réponse à l’assaut de près de quatre mois du Kremlin en Ukraine.

Gazprom, le fournisseur d’énergie russe soutenu par l’État, a réduit ses flux de gaz vers l’Europe d’environ 60 % au cours des dernières semaines, ce qui a incité l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas à indiquer qu’ils pourraient à nouveau se tourner vers le charbon.

BRUXELLES – Les dirigeants européens sont de plus en plus préoccupés par la possibilité d’une fermeture complète des approvisionnements en gaz en provenance de Russie, l’Italie demandant une nouvelle réunion pour débattre de la question.

Les employés passent sous les tuyaux menant aux réservoirs de stockage de pétrole à l’usine centrale de traitement du pétrole et du gaz des champs pétrolifères de Salym Petroleum Development près de la formation de schiste de Bazhenov à Salym, en Russie.

“Je ne pense pas qu’ils vont couper le gaz du jour au lendemain, d’autant plus que nous entrons dans l’été et que pendant l’été, le gaz n’est pas une arme stratégique. Mais l’hiver pourrait être difficile et nous devons nous préparer en Europe. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la Russie ne coupe complètement l’approvisionnement en gaz, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a déclaré à CNBC: “Je suis pleinement conscient qu’ils le peuvent. Ils le peuvent. C’est leur choix, un choix naturel. Ils peuvent fermer ou ouvrir.”

Il a souligné l’importance que les 27 États membres de l’UE s’accordent sur leur approche de la question. “A Moscou, une personne peut décider de lui-même de couper l’énergie vers l’Europe.”

L’Italie, quant à elle, a demandé une réunion au niveau de l’UE le mois prochain pour discuter plus avant de la situation énergétique et économique, selon trois responsables de l’UE qui n’ont pas voulu être nommés en raison de la sensibilité de la question.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour sous peu.

— Sam Meredith de CNBC a contribué à ce rapport