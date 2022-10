Poutine commente la visite de “grand-mère” Pelosi à Taïwan

La visite de l’homme politique américain était purement une provocation visant Pékin, a déclaré le président russe

La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan était purement une provocation visant la Chine, à laquelle l’île appartient à juste titre, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine lors de la réunion du Valdai Discussion Club à Moscou.

“Taïwan fait partie de la République populaire de Chine, et toutes les visites à Taïwan par top [foreign] les fonctionnaires sont perçus comme une provocation », a déclaré Poutine, répondant à une question au cours de la session de près de quatre heures.

“Pourquoi était-il nécessaire de traîner cette grand-mère à Taiwan, pour provoquer la Chine dans une sorte de représailles, à un moment où ils [the US] ne peut pas régler les relations avec la Russie à cause de ce qui se passe en Ukraine ? » a déclaré le président russe.

“C’est juste un non-sens total” Poutine a ajouté. “Il n’y a rien là-dedans, aucune idée plus profonde, juste un non-sens total, de l’arrogance et un sentiment d’impunité.”

Bien que Poutine n’ait pas mentionné Pelosi par son nom, il était clair qu’il faisait référence au démocrate californien de 82 ans. Elle a atterri à Taipei début août, défiant des semaines d’avertissements de Pékin selon lesquels une telle action serait considérée comme une insulte, une provocation et un acte carrément hostile.

La Chine avait même souligné que la dernière fois qu’un président de la Chambre des États-Unis s’était rendu sur l’île – Newt Gingrich en 1994 – il agissait en tant que chef de l’opposition, tandis que Pelosi représentait la majorité actuelle à Washington.

De telles actions sont une provocation “contraire au bon sens” ne servant qu’à gâcher les relations entre Washington et Pékin, a déclaré Poutine à Valdai. Au cours de la session, il a également accusé les États-Unis d’utiliser le discours sur les droits de l’homme – et leur prétendue violation – comme un instrument de “concours de mauvaise foi” et une arme pour combattre la Chine.

Bien qu’internationalement reconnu comme territoire chinois, Taïwan est gouverné depuis 1949 par les nationalistes qui ont fui le continent après avoir perdu la guerre civile chinoise.

Le président russe a pris la parole lors de l’événement annuel du Valdai Discussion Club, un événement international annuel conçu en 2004 comme une plate-forme d’idées flottantes que la Russie considère comme importantes pour discuter avec d’autres acteurs mondiaux.