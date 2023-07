Poutine cherche à reprendre le contrôle après la révolte de Wagner

Des membres du groupe Wagner regardent depuis un véhicule militaire à Rostov-on-Don tard le 24 juin 2023. Roman Romokhov | AFP | Getty Images

La récente rébellion de Wagner a révélé de profondes divisions au sein des forces militaires russes, soulevant des questions sur ce que tout cela signifie pour les combattants du groupe de mercenaires et la guerre en Ukraine. En l’espace de quelques heures chaotiques, le 24 juin, le groupe Wagner a lancé une apparente insurrection en envoyant un convoi blindé vers la capitale russe. Cela a marqué ce que beaucoup considèrent comme le plus grand défi lancé à l’autorité du président russe Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir. La rébellion de courte durée a cependant été brusquement annulée lorsque le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a accepté de désamorcer la situation et a ordonné à ses combattants avançant sur Moscou de retourner dans leurs bases. Les retombées ont laissé de nombreux observateurs de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie se demander quelle serait la prochaine étape pour l’avenir du groupe Wagner, tant en Europe qu’à travers le monde. L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, a dit dans sa dernière évaluation de campagne offensive en Russie, le Kremlin pourrait chercher à prendre le contrôle formel du groupe Wagner et à en faire une entreprise publique, bien qu’il ne soit pas encore clair si telle est l’intention du Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre des militaires au Kremlin à Moscou le 27 juin 2023. Mikhaïl Terechtchenko | AFP | Getty Images

« La nationalisation de Wagner aiderait probablement le ministère russe de la Défense (MoD) à intégrer le personnel existant de Wagner dans les forces armées russes régulières par le biais de contrats », a déclaré jeudi l’ISW. « Le Kremlin n’a pas indiqué qu’il avait l’intention de nationaliser Wagner, et il est possible que Poutine n’ait pas encore déterminé la marche à suivre pour subordonner plus fermement le groupe sous le contrôle du Kremlin. » Poutine a déclaré mardi que les membres du groupe de mercenaires Wagner étaient entièrement financés et entièrement approvisionnés par l’État. C’était la première fois que le président russe de longue date reconnaissait publiquement que le groupe était financé par le Kremlin. L’ISW a également noté que des images satellite récentes recueillies entre le 15 juin et le 27 juin semblaient montrer la construction active d’une nouvelle base spéculative de Wagner à Asipovichy, en Biélorussie. Le site, a déclaré le groupe de réflexion, se trouve à moins de 15 kilomètres (9,3 miles) d’un grand terrain d’entraînement aux armes combinées biélorusse. Il ajoute que le personnel de Wagner peut cependant être déployé ailleurs en Biélorussie et « il n’y a rien de particulièrement unique » dans une base potentielle de Wagner à Asipovichy. Prigiozhin du groupe Wagner est arrivé en Biélorussie mardi peu après avoir accepté de quitter la Russie dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. La Biélorussie est un allié de la Russie dans la guerre de Poutine en Ukraine.

Quel avenir pour les combattants de Wagner ?

Les analystes ont déclaré à CNBC plus tôt cette semaine que les retombées de la révolte de Wagner pourraient signifier que l’unité la plus efficace de Russie en Ukraine était désormais hors de la guerre, affaiblissant potentiellement les performances des forces de Moscou sur le champ de bataille. Le Pentagone a depuis a ditcependant, que les États-Unis continuent de voir « certains éléments » du groupe Wagner dans le territoire occupé par la Russie en Ukraine. « En ce qui concerne l’avenir du groupe Wagner, c’est vraiment une question qu’il vaut mieux aborder par la Russie, qui bien sûr… finance le groupe Wagner, et comment ils seront employés pendant le reste de ce conflit et ailleurs dans le monde, puisque .. Ils mènent également des opérations en Afrique, ainsi qu’en Syrie », a déclaré jeudi à la presse le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder.

BANGUI, République centrafricaine – 22 mars 2023 : un drapeau russe est suspendu au monument des instructeurs russes à Bangui, lors d’une marche en faveur de la présence de la Russie et de la Chine en République centrafricaine. Le groupe Wagner est actif dans le pays depuis 2018, soutenant le gouvernement du président Faustin-Archange Touadéra et comblant un vide sécuritaire laissé par la France. BARBARA DEBOUT/AFP via Getty Images

Interrogé lors d’une conférence de presse sur le nombre de combattants de Wagner actuellement actifs en Ukraine après le soulèvement du week-end dernier, Ryder a déclaré que certaines unités du groupe de mercenaires étaient toujours dans le pays mais a refusé de fournir un chiffre approximatif. « C’est quelque chose que nous continuerons de surveiller. Il est tout simplement trop tôt pour le dire pour le moment », a déclaré Ryder. « Mon observation dans toute cette analyse sur ce qui pourrait arriver ensuite est qu’il y a un danger de ne pas voir le bois pour les arbres », a déclaré à CNBC par téléphone Christopher Granville, directeur général de la recherche politique mondiale chez TS Lombard. Il est essentiel de rester concentré sur la bataille en Ukraine, a déclaré Granville, notant que l’avenir politique de Poutine dépendait de l’issue de la guerre. « C’est vraiment de cela qu’il s’agit », a-t-il ajouté. Au mieux, Granville a déclaré que le groupe Wagner était susceptible d’être « l’ombre de lui-même » en Ukraine après la révolte.

La crise politique russe

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rejeté vendredi les questions sur une crise politique. S’exprimant lors d’une conférence de presse, Lavrov a déclaré que Moscou sortait toujours plus fort et plus résistant de toutes les difficultés, a rapporté Reuters. Il a ajouté que si l’Occident avait des doutes sur la stabilité de la Russie, c’était leur problème. Ailleurs, le général russe Sergei Surovikin, commandant adjoint des forces russes combattant en Ukraine, aurait été arrêté à la suite de la révolte de Wagner, la Associated Press a rapporté Jeudi, citant deux personnes proches du dossier et des évaluations du renseignement ukrainien. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier le rapport de manière indépendante. Cela vient au milieu d’intenses spéculations quant à savoir si Surovikin a joué un rôle dans le soulèvement de Wagner.