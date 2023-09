Poutine cherche à réécrire l’histoire de la Russie en faveur de sa guerre en Ukraine

Ils vantent l’Union soviétique d’alors, même sous Joseph Staline – dont l’image de dictateur brutal a été réhabilitée sous Poutine – et décrivent son effondrement comme une grande tragédie, tout comme le fait Poutine. Le dirigeant russe est présenté comme l’homme qui a sauvé le pays des ruines et doit maintenant le défendre contre les mêmes ennemis qui menaçaient l’URSS, a-t-elle déclaré.

« Et ainsi, les enfants sont conduits » à « la propagande qui vous frappe au nez », a déclaré Eidelman, qui a quitté la Russie après l’invasion et vit désormais au Portugal.

Le chapitre sur la guerre en Ukraine répète le discours du Kremlin selon lequel il devait attaquer son voisin pour éviter que l’Ukraine ne rejoigne l’OTAN et ne risque un conflit plus large.

« Ce serait peut-être la fin de la civilisation », dit le manuel. « Cela ne pouvait pas être autorisé. »

Il accuse l’Occident d’être à l’origine de la guerre et de tenter de détruire économiquement la Russie, tout en réitérant l’existence du néonazisme ukrainien. Le chapitre présente également des profils de soldats russes qui ont combattu ou sont morts au combat, mais ne mentionne pas combien sont morts.

Les étudiants sont déconseillés de consommer des informations en ligne sur ce qui se passe en Ukraine pour éviter d’être « manipulés » par ce qu’ils appellent une « industrie mondiale » de contrefaçons.

« Cela n’a rien à voir avec l’histoire. C’est de la propagande inconditionnelle, à la manière de l’ère soviétique », a déclaré un ancien professeur d’histoire, qui ne voulait pas que son nom soit publié par crainte de répercussions sur sa famille restée en Russie.

Il s’est dit « sous le choc » après avoir lu le manuel, dont le ton correspond souvent à celui des discours de Poutine.

« Il ne s’agit pas simplement d’une tentative du Kremlin d’influencer les jeunes esprits, mais d’un pur endoctrinement de la jeune génération », a déclaré l’enseignant, qui a quitté la Russie à la fin de l’année dernière et enseigne désormais dans un autre pays. « C’est leur façon de former une société fidèle à Poutine. »

Tracer une ligne

Les auteurs, parmi lesquels l’assistant de Poutine et ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, admettent volontiers que le manuel est le reflet de la vision du Kremlin sur l’histoire.

« Le manuel présente le point de vue de la communauté scientifique à travers le prisme de la position de l’État sur les événements actuels », a déclaré Medinsky lors d’une conférence de presse présentant le nouveau manuel à Moscou le mois dernier.

L’objectif du manuel était « d’apprendre aux étudiants à réfléchir », a déclaré le ministre de l’Éducation Sergueï Kravtsov. a également déclaré lors de l’événement.

Le portrait de Poutine orne le nouveau manuel scolaire russe qui mentionne l’action militaire en cours du pays en Ukraine et l’annexion de la Crimée en 2014. Youri Kadobnov / AFP via Getty Images

Mais Eidelman a déclaré que cela échoue gravement, car il ne donne qu’un seul point de vue.

Les années précédentes, il existait plusieurs manuels parmi lesquels un enseignant pouvait choisir, a déclaré Nikita, un professeur d’histoire de Saint-Pétersbourg, qui souhaitait être identifié uniquement par son prénom par crainte de perdre son emploi et par souci pour la sécurité de sa famille. . Certains d’entre eux contenaient même des points de vue opposés de la part d’historiens, exposant les étudiants à une pluralité d’opinions, a-t-il déclaré. Le nouveau manuel ne contient qu’une seule section de ce type : celle sur l’héritage de Staline.

Il ne pose pas de questions, a déclaré Nikita, mais « y répond immédiatement sans permettre à chacun d’argumenter ».

Poutine a utilisé son interprétation du passé impérial de la Russie comme prétexte pour envahir l’Ukraine – un sujet sur lequel le pape François a suscité la colère la semaine dernière. Un programme modifié était donc un prochain objectif naturel, a déclaré Nikita.

« J’aurais été surpris si ce genre de manuel n’avait pas été créé », a-t-il ajouté.

Ukraine décrié l’utilisation des nouveaux manuels scolaires dans les régions occupées, accusant la Russie « d’utiliser l’éducation comme une arme ». Le nouveau manuel représente « un nouveau niveau de militarisation de l’éducation et de propagande de guerre parmi les enfants », a déclaré le médiateur ukrainien des droits de l’homme, Dmytro Lubinets.

La guerre a eu de lourdes conséquences sur l’éducation des enfants ukrainiens. UNICEF rapporté mardi que « les enfants de toute l’Ukraine montrent des signes de « perte d’apprentissage généralisée ».

Denis Kotenko, professeur d’histoire dans la ville sibérienne de Barnaoul, a déclaré dans une interview qu’il considère le nouveau manuel comme une « réussite » à bien des égards : en utilisant la technologie QR pour établir des liens avec des documents d’archives, en se recentrant considérablement sur l’histoire moderne et en équilibrant entre reconnaître à la fois le bon et le mauvais pendant les périodes compliquées de l’histoire russe.

Les manuels d’histoire de sa jeunesse semblaient «obliger le peuple russe à se repentir» et à avoir «honte» de son passé soviétique, a déclaré Kotenko, 35 ans, qui enseigne l’histoire depuis 11 ans. « Il n’y a rien de tout cela dans le nouveau manuel. C’est un exploit. C’est bon. Cela trace bien une ligne », a-t-il ajouté.

Il a admis que certaines sections semblent politisées et que le manuel est parfois « emporté » dans son langage, mais il a déclaré que c’était « inévitable » dans le climat géopolitique actuel.

Bien entendu, la Russie est loin d’être le seul pays à laisser la politique influencer la manière dont l’histoire est enseignée en classe.

Les enseignants ont déclaré à NBC News que de nombreux autres pays abordent l’enseignement de l’histoire dans une perspective nationaliste ou impérialiste et que la neutralité absolue est impossible parce que ce sont les gens, et non les robots, qui écrivent les manuels d’histoire.

Aucun pays ne regarde l’histoire de manière objective, mais c’est différent parce que « ce qu’ils font, c’est qu’ils disent : c’est soit ça, soit la prison »,» a déclaré Nina Khrouchtcheva, professeur d’affaires internationales à la New School de New York et arrière-petite-fille du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, dont l’époque à la tête est également décrite dans le manuel.

« Cela en fait une version stalinienne de l’histoire », a-t-elle déclaré.

Eidelman s’est dite inquiète du fait que ses collègues restent en Russie, car ils pourraient partager son opposition morale au nouveau manuel, les laissant « dans les circonstances les plus difficiles ».

Le professeur d’histoire qui a quitté la Russie l’année dernière et a souhaité rester anonyme a également déclaré qu’il craignait que beaucoup soient obligés de ravaler leur fierté professionnelle, à moins qu’ils ne soient prêts à risquer d’être licenciés ou poursuivis.

« Il y a de moins en moins d’enseignants prêts à s’opposer au système », a-t-il déclaré. « Beaucoup ont quitté le pays et ceux qui restent ont vraiment peur. »

OVD-Info, une organisation russe qui suit les persécutions politiques et liées à la guerre, a été documenter les cas d’enseignants de russe être condamnés à une amende, licenciés ou même inculpés au pénal pour avoir exprimé dans leurs salles de classe des opinions qui ne coïncidaient pas avec le discours du Kremlin sur l’Ukraine. Certains ont été dénoncés aux autorités par leurs propres étudiants.

Pourtant, les enseignants ont déclaré qu’un manuel n’est qu’un guide d’étude et qu’un bon enseignant peut façonner ce qui se passe en classe. Certains ont évoqué un vieil adage russe destiné aux enseignants : « Écrivez un plan de cours et le reste dépend de vous. »

Ceux qui sont encore en Russie ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser le manuel comme guide tout en encourageant les discussions dans leurs salles de classe.

« Les enseignants qui comprennent de quoi il s’agit abandonneront la politique », a déclaré l’enseignant qui a fui, « et se contenteront d’enseigner des faits historiques au lieu de la propagande ».