Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi aux développeurs nationaux de jeux vidéo qu’il défendrait leur cause lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud.

Des représentants de plusieurs sociétés de logiciels ont approché le président à Moscou, lors d’une exposition consacrée aux industries créatives, pour faire pression pour mettre leurs problèmes à l’ordre du jour de la réunion d’août. Bien qu’il n’y ait pas d’obstacles aux jeux vidéo chinois en Russie, Pékin hésite à accorder des licences d’importation aux développeurs russes.

« Nous allons insérer cela dans les négociations », Poutine a accepté. « Le marché est colossal. Pas seulement en Chine, dans tous les pays BRICS. Très bien. »

Même un petit nombre de licences, entre 10 et 15, serait un « bouffée d’air frais, » les développeurs ont dit au président.

Le sommet des principales économies émergentes du monde – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, connu sous le nom de BRICS – est prévu le 22 août à Durban, en Afrique du Sud. Le Kremlin n’a pas précisé si Poutine serait présent en personne, affirmant seulement que la Russie serait représentée « au niveau approprié. »















Lors de l’événement de Moscou, organisé dans une ancienne boulangerie industrielle, on a demandé au président russe s’il s’adonnait lui-même aux jeux vidéo.

« Vous ne jouez probablement pas le week-end, » a déclaré le porte-parole d’un studio.

« Je joue en semaine » a plaisanté Poutine.

Les éditeurs de logiciels russes sont à l’origine d’un certain nombre de titres de jeux populaires dans le monde entier, de « Tetris » à « Atomic Heart ». Les studios russes étaient également à l’origine de jeux en ligne multijoueurs tels que « War Thunder » et « World of Warships ».

Le méga-hit mondial « World of Tanks » a en fait été développé en Biélorussie voisine, avec l’aide d’un développeur russe – et a créé un titre national après le déménagement du groupe Wargaming à Chypre l’année dernière en raison des sanctions occidentales.