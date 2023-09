Poutine célèbre l’anniversaire de l’annexion des régions ukrainiennes alors que des drones attaquent du jour au lendemain

KIEV, Ukraine (AP) — Le président russe Vladimir Poutine a insisté samedi sur le fait que les habitants de quatre régions ukrainiennes illégalement annexées par Moscou il y a un an « ont fait leur choix : être avec leur patrie ».

Dans un discours publié tôt pour marquer le premier anniversaire de l’annexion, Poutine a insisté sur le fait que celle-ci avait été réalisée « en totale conformité avec les normes internationales ». Il a également affirmé que les habitants des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson avaient de nouveau exprimé leur désir de faire partie de la Russie lors des élections locales du début du mois, au cours desquelles la Commission électorale centrale russe a déclaré que le parti au pouvoir avait remporté le plus de voix.

L’Occident a dénoncé les votes référendaires organisés l’année dernière et les récents scrutins comme étant une imposture. Les votes ont eu lieu alors que les autorités russes tentaient de resserrer leur emprise sur les territoires que Moscou a illégalement annexés il y a un an et qu’ils ne contrôlent toujours pas totalement.

Un concert a eu lieu vendredi sur la Place Rouge pour marquer cet anniversaire, mais Poutine n’y a pas participé.

Pendant ce temps, en Ukraine, les défenses aériennes ont abattu 30 des 40 drones kamikaze de fabrication iranienne visant les provinces d’Odessa, Mykolaïv et Vinnytsia dans la nuit, a annoncé samedi l’armée de l’air ukrainienne.

Le gouverneur régional de Vinnytsia, Serhii Borzov, a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 20 drones au-dessus de sa région centrale de l’Ukraine, mais qu’un « puissant incendie » s’était déclaré dans la ville de Kalynivka lorsqu’un drone avait frappé une infrastructure non précisée.

Le ministère roumain de la Défense nationale a déclaré samedi qu’une possible entrée non autorisée dans son espace aérien national s’était produite dans la nuit, au milieu des bombardements.

Le système de surveillance radar de l’armée roumaine a détecté « une possible entrée non autorisée » dans l’espace aérien national de la Roumanie, membre de l’OTAN, avec un signal détecté en direction de la ville de Galati, proche de la frontière avec l’Ukraine.

« A l’heure actuelle, aucun objet tombé de l’espace aérien sur le territoire national n’a été identifié », indique le communiqué, ajoutant que les alliés de l’OTAN ont été informés en temps réel et que les recherches se poursuivront jusqu’à samedi.

Les autorités d’urgence ont envoyé dans la nuit des alertes par SMS aux habitants vivant dans les comtés de Galati et de Tulcea, après avoir détecté ce que le ministère de la Défense a qualifié de « groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien » près de la frontière.

Ces dernières semaines, la Roumanie a trouvé au moins trois fois sur son sol des fragments de drones provenant de la guerre voisine, alors que les forces russes menaient des attaques soutenues contre les ports ukrainiens du Danube.

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi avoir abattu neuf roquettes ukrainiennes tirées sur sa région méridionale de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine. Les autorités locales de la région russe de Briansk, également frontalière avec l’Ukraine, ont signalé des perturbations de l’alimentation électrique à la suite d’une attaque non précisée contre la ville de Pogar. Les frappes de drones et les bombardements dans les régions frontalières russes sont monnaie courante.

Les rédacteurs de l’AP Stephen McGrath à Sighisoara, en Roumanie, et Elise Morton à Londres ont contribué à ce rapport.

Susie Blann, Associated Press