Poutine BRISE son propre cessez-le-feu de 36 heures alors que les villes ukrainiennes déchirées par la guerre sont bombardées d’obus après l’appel à la “trêve” du despote

POUTINE a rompu son propre cessez-le-feu alors que des roquettes ont frappé des villes ukrainiennes aujourd’hui.

Le tyran avait chargé son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, d’instaurer un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact du 6 janvier à midi au 7 janvier à minuit.

Poutine a rompu son propre cessez-le-feu Crédit : EPA

Au moins une personne a été tuée dans un bombardement à Kherson Crédit : AP

Mais quelques heures seulement après le début de la trêve de 36 heures, des roquettes ont frappé la ville ukrainienne de Kramatorsk, ont déclaré des responsables ukrainiens.

L’Ukraine a déclaré que des bombardements pouvaient également être entendus dans la ville orientale de Bakhmut.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, a déclaré que Kramatorsk avait également été frappé.

Il a déclaré : « Les occupants ont frappé la ville avec des roquettes à deux reprises.

“Ils parlent d’un cessez-le-feu. C’est avec lui que nous sommes en guerre.”

À Kherson, une caserne de pompiers et d’autres bâtiments ont été bombardés peu avant le soi-disant cessez-le-feu, faisant au moins un mort et d’autres blessés.

Mais Moscou a accusé l’Ukraine d’être à l’origine des bombardements, affirmant que ses forces respectaient le cessez-le-feu

Poutine avait appelé à ce que le cessez-le-feu coïncide avec les célébrations de Noël orthodoxes, qui ont traditionnellement lieu le 7 janvier.

Choïgou a demandé à l’Ukraine de refléter le cessez-le-feu et de permettre aux combattants d’assister aux services de Noël pendant la pause.

Mais l’Ukraine a riposté à “l’hypocrite” Vlad avec une réponse brutale.

Sur Twitter, le conseiller du président Zelensky, Mykhailo Podolyak, a écrit : “Premièrement. L’Ukraine n’attaque pas de territoire étranger et ne tue pas la population civile, comme le fait la Russie.

“L’Ukraine ne détruit que les membres de l’armée d’occupation sur son territoire… Deuxièmement.

“La Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés – ce n’est qu’alors qu’une “trêve temporaire” commencera.

“Laissez l’hypocrisie à vous-même…”

On craignait que le cessez-le-feu n’ait été une tentative de Vlad de rassembler plus de troupes et de déplacer son équipement militaire en Biélorussie.

La Russie a déjà perdu des milliers de soldats, de chars et d’hélicoptères dans l’invasion chaotique qui dure maintenant depuis 11 mois.