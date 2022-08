Poutine, Biden et d’autres dirigeants réagissent à la mort de Mikhaïl Gorbatchev

Commentez cette histoire Commentaire

Les dirigeants du monde ont réagi à la mort de Mikhaïl S. Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique, à Moscou à l’âge de 91 ans mardi, les dirigeants occidentaux l’ont salué pour avoir ouvert l’Union soviétique et créé les conditions de la fin de la Guerre froide. Le président Biden, dans un communiqué, a qualifié Gorbatchev “d’homme d’une vision remarquable”. Il a également déclaré que la politique de « glasnost » et de “perestroïka », ou l’ouverture et la restructuration, étaient les “actes d’un leader rare – celui qui avait l’imagination pour voir qu’un avenir différent était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir”.

Dire qu’il a risqué sa carrière est peut-être un euphémisme – l’aversion envers Gorbatchev parmi de nombreux loyalistes soviétiques était si claire qu’elle est devenue le centre d’une publicité Pizza Hut dans laquelle il a joué.

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses “sincères condoléances”, a déclaré un porte-parole à l’agence de presse Interfax, ajoutant que Poutine “enverra un télégramme de condoléances à sa famille et à ses amis”.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est dit “profondément attristé” par le décès de Gorbatchev. « Mikhaïl Gorbatchev était un homme d’État unique en son genre qui a changé le cours de l’histoire », a-t-il déclaré. a écrit sur Twitter. “Le monde a perdu un leader mondial imposant, un multilatéraliste engagé et un défenseur infatigable de la paix.”

L’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, spécialiste de l’Union soviétique et de la Russie, a dit sur Twitter que la vie de Gorbatchev était “conséquente car, sans lui et son courage, il n’aurait pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide”.

Il n’y a pas eu de réaction officielle immédiate de Pékin, capitale du dernier poids lourd communiste du monde. Mais le média géré par l’État Global Times, citant la réaction en ligne des citoyens et des universitaires chinois, a écrit que “dans une réflexion historique, Gorbatchev est naïf et immature”, ajoutant qu’on se souviendrait de lui comme “une figure tragique qui s’occupait des États-Unis et des États-Unis”. l’Occident sans principe.

Sur les chinois service de microblogging Weibo, le hashtag “GorbachevDeath” était à la mode mercredi, certains le qualifiant de traître et avertissant la Chine de surveiller les chiffres similaires qui pourraient saboter le soi-disant système communiste.

Fred Ryan, président du conseil d’administration de la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, a déclaré dans un communiqué que l’ancienne première dame Nancy Reagan avait été “extrêmement touchée” lorsque Gorbatchev a assisté aux funérailles nationales de Reagan.

“C’était une confirmation de plus que les deux hommes avaient vraiment noué une amitié et pas seulement une relation d’affaires”, a déclaré Ryan, qui est également éditeur et directeur général du Washington Post.

“Contre toute attente, ‘Ron et Mikhail’, comme ils ont fini par s’appeler, avaient trouvé un moyen de rendre la planète plus sûre ensemble”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré lors d’une conférence de presse que “Gorbatchev a joué un rôle important dans le dépassement d’une division post-Seconde Guerre mondiale en Europe et de la confrontation Est-Ouest”. Kishida, originaire d’Hiroshima, a déclaré que Gorbatchev avait “laissé derrière lui de grandes réalisations en tant que leader mondial soutenant l’abolition des armes nucléaires”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit sur Twitter que “à l’époque de l’agression de Poutine en Ukraine, [Gorbachev’s] l’engagement inlassable en faveur de l’ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous.