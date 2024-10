Poutine aurait demandé à Elon Musk de ne pas activer Starlink à Taiwan

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, serait resté en contact avec le président russe Vladimir Poutine depuis fin 2022, selon un nouveau rapport de Le Le journal Wall Street.

L’article, publié jeudi soir, indique que Poutine et Musk ont ​​discuté de sujets allant de problèmes personnels aux tensions géopolitiques. Au cours d’une de ces conversations, deux personnes proches du dossier ont déclaré au Journal que Poutine avait demandé à Musk de ne pas activer ses satellites Starlink au-dessus de Taïwan en guise de « faveur » au dirigeant chinois Xi Jinping.

Le rapport arrive alors que Musk est empêtré dans l’élection présidentielle américaine. Le milliardaire, qui selon Forbes est la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 26,4 milliards de dollars, a soutenu l’ancien président Donald Trump, qui serait également resté en contact avec Poutine, même après avoir quitté la Maison Blanche. Trump a démenti ces informations.

Le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une mairie le 20 octobre à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Selon un rapport du « Wall Street Journal », Musk aurait été en contact avec le président russe Vladimir…

Le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une mairie le 20 octobre à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Selon un rapport du « Wall Street Journal », Musk aurait été en contact à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine depuis 2022.

Plus

Photo de Michael Swensen/Getty Images



Musk a été accusé cette année d’avoir vendu à la Russie des terminaux pour Starlink, le plus grand réseau mondial de satellites fournissant un accès à Internet, au milieu de la guerre entre Moscou et l’Ukraine. Musk a qualifié ces informations de « catégoriquement fausses ».

Si les rapports sont exacts et que Musk a été en contact avec Poutine, cela pourrait constituer une menace majeure pour la sécurité nationale. Le milliardaire entretient des liens commerciaux étroits avec l’armée américaine et d’autres agences, ce qui lui donne une habilitation de sécurité sur les informations et programmes classifiés à Washington. Selon Le New York Times, Musk était promis 3 milliards de dollars dans le cadre de 100 contrats différents l’année dernière avec plus d’une douzaine d’agences fédérales.

Trump a déclaré qu’il créerait un nouveau poste axé sur l’efficacité du gouvernement pour Musk dans son administration s’il remportait un deuxième mandat. Les critiques ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la relation entre Trump et Musk pourrait influencer les futurs contrats du gouvernement fédéral avec des entreprises comme Tesla et SpaceX.

Karoline Leavitt, attachée de presse nationale de la campagne Trump, a déclaré Semaine d’actualités dans un e-mail jeudi, Musk « est un leader industriel unique en son genre et notre bureaucratie fédérale brisée pourrait certainement bénéficier de ses idées et de son efficacité ».

« Quant à Poutine, il n’y a qu’un seul candidat dans la course sous lequel il n’a pas envahi un autre pays, et c’est le président Trump », a ajouté Leavitt. « Le président Trump a déclaré depuis longtemps qu’il rétablirait la paix grâce à une politique étrangère forte pour dissuader l’agression russe et mettre fin à la guerre en Ukraine. »

Une personne au courant de la communication de Musk avec Poutine a déclaré au Journal que les responsables fédéraux « n’aiment pas » la communication entre les deux mais qu’aucune inquiétude n’a été soulevée quant à une éventuelle faille de sécurité liée aux conversations entre Musk et Poutine.

Musk a déclaré dans un message d’octobre 2022 sur X, anciennement Twitter, qu’Elon a acquis cette année-là, qu’il n’avait parlé à Poutine « qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois. Le sujet était l’espace ». Ce commentaire intervient après que le politologue américain Ian Bremmer a affirmé que Musk lui avait parlé d’une conversation qu’il avait eue avec Poutine à l’automne 2022 concernant la guerre en Ukraine.

Semaine d’actualités a contacté SpaceX par e-mail jeudi pour commenter le Les journaux rapport.

Mise à jour du 24/10/24, 23 h 59 HE : Cet article a été mis à jour avec les commentaires de la campagne de Trump.