Poutine “atteint de cancer” tousse et bégaie à travers un discours du Nouvel An très différent, flanqué de soldats

VLADIMIR Poutine a toussé et bafouillé pendant son discours du Nouvel An alors qu’il était flanqué de soldats qui ont combattu en Ukraine.

Des points d’interrogation planent sur la santé du tyran de 70 ans alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il lutte contre le cancer et même la maladie de Parkinson.

Poutine a prononcé son discours du Nouvel An entouré de soldats

Il toussait et crachotait en parlant

Alors que les régions russes d’Extrême-Orient sonnaient le Nouvel An, le furieux Poutine a utilisé son adresse traditionnelle de minuit pour se déchaîner alors que son invasion continue de faiblir.

Il a accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un outil pour détruire son pays alors qu’il insistait sur le fait que la Russie se battait pour protéger sa “mère patrie” et pour assurer une “véritable indépendance” à son peuple.

Dans un message de neuf minutes – le message du Nouvel An le plus long de ses deux décennies de règne – Poutine a accusé l’Occident de mentir à la Russie et d’avoir poussé Moscou à lancer ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine.

Il a déclaré : « Pendant des années, les élites occidentales nous ont hypocritement assuré de leurs intentions pacifiques.

“En fait, de toutes les manières possibles, ils encourageaient les néonazis qui menaient un terrorisme ouvert contre des civils dans le Donbass.”

Poutine a toussé tout au long du message au milieu des rumeurs sur sa santé défaillante et sa lutte contre le cancer alors qu’il prétendait guider les Russes vers “notre avenir commun, notre véritable indépendance”.

Il a ajouté : « C’est pour cela que nous nous battons, protéger notre peuple sur nos propres territoires.

“L’essentiel est le sort de la Russie. La vérité morale et historique est de notre côté.

« Les élites occidentales nous rassurent depuis des années sur leurs intentions pacifiques, notamment pour résoudre le conflit dans le Donbass.

« En fait, ils ont encouragé les nazis en Ukraine.

“L’Occident a menti sur la paix, mais se préparait à l’agression.”

Poutine était entouré de 20 militaires qui ont combattu en Ukraine, avec qui il a levé une coupe de champagne.

Le tyran leur a dit: “La Russie a été poussée au point de tout abandonner ou de se battre. Tant que nous avons des gens comme vous … bien sûr, rien ne peut être abandonné.”

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Poutine a prononcé son discours du Nouvel An depuis le quartier général du district militaire du sud de la Russie, où il était en visite plus tôt samedi et a remis des récompenses aux militaires.

Parmi les récipiendaires des récompenses figurait le commandant russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, ont indiqué les agences de presse russes.

Cela survient alors que de nouvelles analyses du renseignement occidental affirment que Poutine souffre de mégalomanie causée par des médicaments anticancéreux.

Un haut fonctionnaire d’espionnage du Danemark a allégué que les “délires de grandeur” et le “visage en forme de lune” du président russe au début de 2022 étaient des signes des effets secondaires du traitement hormonal.

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Poutine était “gravement malade” et des documents d’espionnage explosifs divulgués au Sun semblaient confirmer qu’il souffrait de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas.