Poutine “atteint de cancer” devient téméraire et “perd toute coordination” – suscitant des craintes qu’il puisse lancer une bombe nucléaire

Paranoïaque et maladif, Vladimir Poutine devient de plus en plus audacieux et secret avec ses tactiques sur le champ de bataille, ont averti des initiés du Kremlin.

On dit que le dictateur prend des décisions irréfléchies sans consulter ses chefs militaires dans le but de renforcer son invasion bâclée de l’Ukraine.

Poutine à l’air maladif a cessé de communiquer avec ses conseillers, décidant uniquement de ses prochains mouvements de puissance désespérés Crédit : Getty

L’élite russe a perdu confiance dans le président incompétent et ses stratégies bâclées Crédit : AFP

Gardant ses généraux sur leurs gardes, des sources affirment que le président, qui serait atteint d’un cancer, “perd toute coordination” et a cessé de communiquer avec ses conseillers.

Au lieu de cela, le tyran assoiffé de sang serait en train de se frayer un chemin à travers la guerre alors qu’il tente d’éviter une défaite écrasante.

Cela a fait craindre que le dirigeant incompétent ne déclenche un conflit nucléaire dévastateur alors qu’il devient de plus en plus désespéré.

L’élite de Moscou a perdu confiance dans le leader, ce qui soulève des inquiétudes quant à ses stratégies bâclées et à son comportement de plus en plus bizarre alors qu’il lutte pour maintenir sa position de pouvoir.

Des hauts fonctionnaires, des députés parlementaires et des cadres d’entreprises publiques et privées ont maintenant révélé l’étendue de la spirale descendante de Poutine au Telegraph.

Un responsable d’une banque publique a fait part de sa crainte que le despote n’applique les décisions exclusivement sans consultation.

La source a déclaré: “Personne n’explique quoi que ce soit à personne. Il y a un manque total de coordination. C’est un gâchis. Poutine dit à chacun des choses différentes.

« Que faisions-nous à Kharkiv ? Personne n’en a la moindre idée – ni les politiciens ni les militaires. C’est juste arrivé.

Et Poutine s’accroche à son obsession de vaincre l’Ukraine malgré les rumeurs persistantes selon lesquelles sa santé s’affaiblit.

Les initiés affirment qu’il continue de divaguer sur le fait que la Russie est entourée d’ennemis et insiste sur le fait que l’OTAN complote sa chute.

Le manque de leadership stable de Poutine a vu le soutien sincère à la guerre diminuer, selon un dirigeant d’une grande entreprise privée et ami du Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

Ils ont déclaré à la publication : “Avant, il y avait ces fonctionnaires qui disaient qu’ils avaient un ‘patron’ [an informal term for Putin]et il unifierait la société.

“Maintenant, tout le monde comprend que ce n’est pas le cas. Mais les gens ne peuvent pas changer leur position assez rapidement.”

La promesse invraisemblable de victoire en Russie s’est rapidement transformée en une atmosphère de “catastrophe imminente”, a déclaré un autre magnat des affaires.

Il a décrit son retour dans le pays après avoir pris des vacances comme un “retour en prison” après que 300 000 conscrits ont été appelés au service.

“Les gens sont prêts à mener leurs enfants, leurs maris et leurs fils à l’abattoir. C’est carrément maléfique”, a-t-il poursuivi.

“Les gens n’ont plus besoin de thérapeutes, ils ont besoin de psychiatres.”

GAGNER LA GUERRE EST LA « SEULE OPTION » DE POUTINE

Un autre a affirmé que des troupes naïves avaient été dupées par des généraux après avoir été envoyées au front avec des fusils rouillés et des chars vieux de 60 ans.

Mais malgré l’artillerie obsolète de l’armée russe, le président malade cherche toujours désespérément à cimenter sa place dans l’histoire.

Des sources ont suggéré que sa récente saisie de terres – la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale – et les menaces nucléaires contre l’Occident sont sa tentative de laisser un puissant héritage durable avec des avertissements effrayants aux alliés de l’Ukraine.

Un initié a affirmé : « Le message est : n’oubliez pas, l’Ukraine n’a pas le droit de nous vaincre. En fournissant des armes, vous ne faites que retarder la disparition de l’Ukraine.

Les Russes craintifs ont du mal à imaginer un monde où la Russie ne triompherait pas – disant que c’est “la seule option possible”.

Mais l’ancien Premier ministre Mikhail Kasyanov a affirmé que Poutine risquait d’être chassé du pouvoir d’ici trois mois.

Il pense que la force croissante de l’armée ukrainienne, les troubles à la suite de l’ordre de mobilisation et les sanctions occidentales créant des difficultés économiques pourraient enfin renverser le dictateur.

PROBLÈMES DE SANTÉ

Et c’est si la santé fragile de Poutine ne l’arrête pas en premier, car l’homme fort a de plus en plus de mal à masquer sa douleur en public.

Il a été aperçu en train de grimacer alors qu’il tentait de garder son sang-froid lors de sa rencontre avec le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko cette semaine.

Les rapports suggèrent depuis longtemps que Poutine souffre de maladies graves, notamment un cancer de l’abdomen, la maladie de Parkinson précoce et un trouble schizo-affectif.

Il y a eu des affirmations occidentales sur la santé de Poutine, notamment de l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, qui a déclaré que le dirigeant russe risquait d’être envoyé dans un sanatorium et qu’il serait parti d’ici 2023, en raison de problèmes médicaux.

Cette semaine, le politologue Valery Solovey a affirmé que l’état de Poutine « se détériorait considérablement ».

Il a également affirmé que les conditions médicales secrètes de Poutine avaient eu un impact sur son jugement sur la guerre.

Le média indépendant russe Proekt a suggéré que Poutine soit entouré en permanence des meilleurs médecins russes, y compris des spécialistes du cancer, lorsqu’il se rend en visite officielle.

On dit qu’ils le surveillent de près en public et dans les coulisses.

En juin, des responsables ukrainiens ont affirmé que le tyran maléfique souffrait de maladies “graves” et pouvait mourir dans les deux ans.

Le comportement bizarre du président a été attribué à sa santé fragile et à son obsession de gagner la guerre Crédit : kremlin.ru

La santé de Poutine a été à l’honneur après que le dictateur ait été vu ” souffrant ” et agrippé à une table lors d’une réunion télévisée