Poutine assistera à des jeux de guerre avec la Chine et d’autres pays alliés, avertit un expert d’une période “dangereuse”

Le président russe Vladimir Poutine assistera aux jeux de guerre Vostok-2022 que la Russie organise en coordination avec la Chine et d’autres pays alliés de Moscou, ont annoncé vendredi des informations.

Selon le réseau de radiodiffusion public russe RT, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine visiterait la phase active des exercices militaires le 6 septembre.

Le voyage précèdera ses projets de voyage imminents en Asie centrale à la mi-septembre, lorsqu’il pourrait rencontrer le président chinois Xi Jinping et les dirigeants d’autres pays pour un sommet régional.

LA RUSSIE ACCUSE L’UKRAINE D’INSTALLER DES ESPIONS À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA AU COURS DE L’INSPECTION DE L’AIEA

“Il travaillera à Vladivostok même”, a déclaré Peskov, faisant référence à une zone le long de la mer du Japon et juste au nord de la Corée du Nord. “Les exercices stratégiques de commandement et d’état-major des forces armées Vostok-2022 commencent là.”

Le ministère russe de la Défense a déclaré cette semaine que les exercices se dérouleraient du 1er au 7 septembre dans plusieurs endroits de l’Extrême-Orient russe.

Les exercices impliqueront plus de 50 000 soldats et la participation de plusieurs anciens pays soviétiques, de la Chine, de l’Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

Les exercices se dérouleront dans sept champs de tir différents et utiliseront plus de 5 000 unités d’armes, 140 avions et 60 navires de guerre.

Les exercices militaires massifs signifient non seulement une relation croissante entre la Russie et la Chine dans un contexte de tensions accrues avec les États-Unis, mais visent à démontrer la capacité de la Russie à envoyer des dizaines de milliers de soldats pour participer à des exercices militaires au milieu de sa guerre en Ukraine, a déclaré un expert à Fox. Nouvelles.

“C’est une campagne de messagerie stratégique”, a déclaré l’ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency (DIA) Rebekah Koffler, ajoutant que cela signifiait “le statu quo pour la Russie, malgré le fait que la guerre fait rage”.

PYONGYANG ET MOSCOU EXPRIMENT L’INTÉRÊT D’ENVOYER DES OUVRIERS NORD-CORÉENS POUR RECONSTRUIRE L’EST DE L’UKRAINE

L’expert russe a déclaré que Poutine faisait savoir aux nations occidentales que Moscou n’était pas aussi isolée que les États-Unis et leurs alliés aimeraient le penser au milieu de sa guerre en Ukraine.

“Il s’agit d’un jeu de guerre multilatéral avec la participation de 2 000 soldats chinois – plus 12 autres pays, dont la Syrie et peut-être l’Inde”, a-t-elle ajouté.

Koffler a déclaré que Poutine pourrait planifier une sorte de cascade pour “surprendre” les alliés américains et occidentaux, comme une simulation de “libération d’armes nucléaires”.

L’ancien officier du renseignement de la DIA a évoqué les exercices militaires de 2010 lorsque les forces russes ont simulé une frappe nucléaire tactique contre une force d’invasion.

Les exercices de 2018 ont vu la toute première participation de la Chine aux entraînements coordonnés, qui ont été présidés par Poutine et Xi lors d’exercices de tir réel.

LA CHINE TOUTE SUR SES RELATIONS AVEC LA RUSSIE, NOUS ACCUSE D’ÊTRE “LE PRINCIPAL INSTIGATEUR DE LA CRISE UKRAINIENNE”

“Ce genre de choses est sujet aux malentendus, aux erreurs de calcul et à une escalade involontaire, en particulier lors d’un conflit actif, car les relations entre la Russie et les États-Unis, et la Chine et les États-Unis sont extrêmement tendues”, a-t-elle déclaré.

Koffler a souligné que bien que les exercices de cette année soient beaucoup plus petits que les années précédentes, elle a averti : “Nous sommes dans une zone très dangereuse”.

“La Russie et la Chine se comportent de manière imprudente et n’ont aucun respect pour l’administration américaine actuelle”, a-t-elle ajouté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré cette semaine que dans le cadre des opérations d’entraînement coordonnées, les marines russe et chinoise “pratiqueront une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones d’activité économique maritime et le soutien aux troupes terrestres dans les zones littorales” en mer du Japon.

Les exercices navals interviennent alors que les responsables de la défense occidentale sont de plus en plus préoccupés par le comportement agressif de la Chine à l’encontre de Taïwan.

On ne sait toujours pas si Xi se rendra officiellement à la conférence régionale pour rencontrer Poutine, mais les rapports du mois dernier suggéraient que le président chinois envisageait le voyage après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei plus tôt dans le mois – qui a déclenché un tollé de la part de Pékin.

