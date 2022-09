Poutine assiste à des exercices militaires conjoints avec la Chine et d’autres

Commentez cette histoire Commentaire

MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine a assisté mardi à de vastes jeux de guerre dans l’Extrême-Orient de son pays impliquant des troupes chinoises et d’autres pays, dans une démonstration de force militaire au milieu des tensions avec l’Occident à propos de l’action de Moscou en Ukraine. L’exercice d’une semaine qui a débuté jeudi vise à mettre en valeur les liens de défense croissants entre la Russie et la Chine et à démontrer également que Moscou dispose de suffisamment de troupes et d’équipements pour les exercices massifs, même lorsque ses forces sont engagées dans des combats en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’exercice Vostok 2022 (East 2022) qui se déroule jusqu’à mercredi sur sept champs de tir dans l’Extrême-Orient russe et la mer du Japon implique plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d’armes, dont 140 avions et 60 navires de guerre. Il engage des troupes de plusieurs anciens pays soviétiques, de la Chine, de l’Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

Pékin a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer aux exercices, selon des dépêches chinoises. Dans le cadre des manœuvres, les marines russe et chinoise dans la mer du Japon ont pratiqué une action conjointe pour protéger les communications maritimes et le soutien des forces terrestres dans les zones côtières.

Neil Melvin, responsable des études sur la sécurité internationale au Royal United Services Institute de Londres, a observé que les exercices visent « à indiquer à l’Occident, à ses partenaires en Asie qu’il s’agit d’une relation sécuritaire et militaire émergente qui doit être prise compte de.”

Les exercices poursuivent une série de jeux de guerre conjoints de la Russie et de la Chine ces dernières années, y compris des exercices navals et des patrouilles de bombardiers à longue portée au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. L’année dernière, les troupes russes se sont déployées pour la première fois sur le territoire chinois pour des manœuvres conjointes.

L’exercice a marqué la première fois que la Chine a envoyé des forces de trois branches de son armée pour participer à un seul exercice russe, signe de liens étroits croissants entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés depuis que Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 2 février 24. La Chine a ostensiblement refusé de critiquer les actions de la Russie, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Moscou, et a fustigé les punitives sanctions occidentales contre la Russie.

Le Kremlin, à son tour, a fortement soutenu Pékin au milieu des dernières tensions avec les États-Unis qui ont suivi une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Poutine et le président chinois Xi Jinping ont développé des liens personnels solides pour renforcer un “partenariat stratégique” entre les anciens rivaux communistes, car ils sont tous deux enfermés dans une rivalité avec les États-Unis. Même si Moscou et Pékin ont par le passé exclu une alliance militaire, a déclaré Poutine. qu’une telle perspective ne peut être exclue.

L’analyste Melvin a déclaré que, bien que Pékin veuille mettre en valeur ses liens de défense croissants avec la Russie, la Chine n’est pas dans une situation où elle peut soutenir économiquement la Russie sans nuire à ses propres intérêts fondamentaux en raison de sa concentration sur les marchés nord-américain et européen. Conscients des vastes sanctions occidentales contre la Russie, “les entreprises chinoises ont dû examiner très attentivement leurs relations économiques avec la Russie, et dans de nombreux cas, les entreprises chinoises ont conclu qu’il serait trop risqué de continuer à faire des affaires”, a-t-il déclaré. .

Melvin a déclaré que la campagne de Moscou en Ukraine et les sanctions occidentales ont rendu la Russie de plus en plus dépendante de la Chine.

“La Chine va clairement fixer de plus en plus l’ordre du jour”, a déclaré Melvin. “Il peut en fait exiger plus de la Russie.”