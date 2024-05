Poutine arrive en Ouzbékistan pour le troisième voyage à l’étranger de son nouveau mandat

MOSCOU (AP) — Le président russe Vladimir Poutine arrivé dimanche dans la capitale de Ouzbékistan où il doit avoir des entretiens avec le président Shavkay Mirziyoyev qui devraient se concentrer sur l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Poutine a déposé une couronne de fleurs à Tachkent à l’occasion de l’indépendance de l’Ouzbékistan et a eu ce que le Kremlin a qualifié de pourparlers informels avec Mirziyoyev. La réunion formelle des présidents doit avoir lieu lundi.

Il s’agit du troisième voyage de Poutine à l’étranger depuis son inauguration en mai pour un cinquième mandat. Il est d’abord allé en Chineoù il a exprimé son appréciation pour les propositions de négociations de la Chine visant à mettre fin au conflit ukrainien, puis à la Biélorussie où la Russie a déployé des armes nucléaires tactiques.

Avant leur voyage en Ouzbékistan, Poutine et Mirzioïev ont discuté d’un certain nombre de questions de coopération bilatérale, notamment les relations commerciales et économiques, a indiqué le Kremlin.