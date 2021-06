VLADIMIR Poutine a arrêté les journalistes qui ont dénoncé son « enfant amoureux secret » après une prétendue liaison avec son amant de nettoyeur devenu millionnaire.

La répression intervient après que le média russe Proekt a nommé Svetlana Krivonogikh comme la mère de la fille illégitime de Poutine, Luiza Rozova, 18 ans, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh.

AFP

Le Kremlin a nié que les descentes de police étaient une vengeance pour le journalisme d’investigation de Proekt[/caption]

Proekt Media

La nettoyeuse devenue millionnaire Svetlana Krivonogikh a été désignée comme la mère de « l’enfant d’amour » de Poutine[/caption]

Des médias sociaux

Luiza Rozova, 18 ans, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh[/caption]

Le site d’information de l’opposition a publié pour la première fois les allégations de la bombe en novembre de l’année dernière.

Il a affirmé que les journaux de vol montraient comment Krivonogikh, aujourd’hui âgé de 47 ans, rejoignait souvent Poutine dans des avions à la fin des années 1990, y compris pendant la période où il dirigeait le redoutable service de contre-espionnage du FSB.

Et le média a consulté Hassan Ugail, un expert en informatique visuelle à l’Université de Bradford, qui a conclu qu’Elizaveta « a une ressemblance phénoménale avec le président russe ».

Un logiciel de reconnaissance faciale aurait montré une similitude de 70,44% entre Poutine, 68 ans, et l’adolescent.

L’homme fort russe n’a jamais reconnu Elizaveta comme étant sa fille, après que son existence a été signalée pour la première fois l’année dernière.

Mais les flics ont perquisitionné mardi les domiciles de Roman Badanin, le rédacteur en chef de Proekt, et de Maria Zholobova, une autre journaliste, et ont emporté des ordinateurs, des téléphones et des clés USB de leurs appartements, Les temps rapports.

Mikhail Rubin, rédacteur en chef adjoint de Proekt, a également été arrêté alors qu’il arrivait au domicile de Zholobova.

PA

Maria Zholobova se tient à côté de la porte de ses appartements après sa perquisition[/caption]

PA

Maria Zholobova et son avocat Vasily Kushnir entrent dans un poste de police à Moscou[/caption]

Selon The Times, Badinin, 51 ans, a crié « La Russie sera libre ! alors qu’il était détenu pour interrogatoire par la police.

Les avocats de Badanin ont déclaré qu’il avait été interrogé dans le cadre d’une affaire de diffamation impliquant Ilya Traber, un chef du crime présumé ayant des liens avec Poutine, lors d’un documentaire publié en ligne en 2017.

Les flics ont confirmé que les raids étaient liés à des allégations de diffamation – mais n’ont donné aucun autre détail.

Le Kremlin a nié que les descentes de police étaient une vengeance pour le journalisme d’investigation de Proekt.

« Il existe des motifs légitimes pour de telles actions », a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine.

Poutine est devenu proche de Krivonogikh à la fin des années 1990, au moment où sa carrière était sur une trajectoire ascendante abrupte, a déclaré Proekt.

Elizaveta Krivonogikh

La mère millionnaire d’Elizaveta travaillait autrefois comme « femme de ménage » et vivait dans un appartement partagé[/caption]

Instagram

Elizaveta Krivonogikh est étudiante à l’université[/caption]

L’ancienne maîtresse présumée du président russe avait autrefois travaillé comme « femme de ménage » et vivait dans un appartement en colocation à Saint-Pétersbourg.

Mais après avoir rencontré Poutine, elle a emménagé dans « le logement le plus élitiste qu’un résident de Saint-Pétersbourg puisse souhaiter » et possède désormais une boîte de nuit proposant des « spectacles érotiques ».

Elle est connue pour être proche de son ami oligarque de longue date Yury Kovalchuk, le plus grand actionnaire de la Bank Rossiya, qui a été sanctionnée par l’Occident après l’annexion militaire de la Crimée par la Russie en 2014.

Le portefeuille commercial et immobilier de Krivonogikh vaut aujourd’hui environ 75 millions de livres sterling, selon Proekt.

Interrogé sur les relations de Poutine avec Krivonogikh l’année dernière, son porte-parole Dmitri Peskov a déclaré : « On m’a posé des questions sur ce nom de famille.





« Mais je n’en ai jamais entendu parler et je ne sais rien. »

La relation aurait pris fin à peu près au moment où Poutine a commencé à être lié de manière romantique à la médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, 37 ans, aujourd’hui à la tête d’une grande entreprise de médias pro-Kremlin.

Poutine a deux filles adultes Maria, 35 ans, et Katerina, 34 ans, de son mariage avec l’ancienne première dame du Kremlin Lyudmila Poutina, qui a pris fin en 2013.