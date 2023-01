Poutine appelle à un cessez-le-feu de 36 heures, mais l’Ukraine et les États-Unis sont sceptiques

L’annonce du Kremlin intervient alors que les forces russes, après de graves revers, se bousculent pour construire des défenses, transporter de nouveaux conscrits vers le front et reconstituer des unités brisées. Alors que le coût élevé de ce qui a d’abord été présenté comme une guerre rapide et facile revient aux Russes ordinaires, M. Poutine est devenu de plus en plus attentif aux préoccupations du public national concernant le conflit. Dans le même temps, son gouvernement, isolé internationalement, a tenté de remodeler les opinions à l’étranger.

À Washington, le président Biden a déclaré qu’il semblait que M. Poutine “essayait de trouver de l’oxygène” avec l’annonce du cessez-le-feu. “J’hésite à répondre à tout ce que dit Poutine”, a déclaré M. Biden. “J’ai trouvé intéressant qu’il soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises le 25 et le Nouvel An.”

Les États-Unis et l’Allemagne, quant à eux, ont annoncé jeudi qu’ils fourniraient pour la première fois à l’Ukraine des véhicules de combat blindés, un jour après que la France l’ait fait, sans toutefois citer de chiffres. Les responsables ukrainiens plaident depuis des mois pour des véhicules blindés comme ceux désormais promis, l’américain Bradley Fighting Vehicle, l’AMX-10 RC français et l’allemand Marder, ainsi que des chars occidentaux, que les alliés de l’Ukraine ont jusqu’ici refusé de donner.