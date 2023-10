Une vidéo du président russe Vladimir Poutine publiée mercredi le montre arrivant en Chine avec ce qui semble être un soi-disant « ballon de football » nucléaire, qu’il peut utiliser pour ordonner une frappe nucléaire.

« Ce n’est pas une coïncidence », a déclaré à Fox News Digital Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency.

« Le Kremlin a certainement délibérément orchestré le tournage de la version Poutine du « football nucléaire » – ce qui n’est presque jamais fait – et a fait en sorte que les médias russes, que le Kremlin contrôle, soulignent le fait que « certaines valises » accompagnent toujours le président russe lors de ses déplacements. voyages », a-t-elle déclaré.

Poutine s’est rendu en Chine à un moment où il avait besoin de mobiliser davantage de soutien pour sa cause dans son pays alors que son invasion de l’Ukraine se prolonge, après avoir duré 20 mois de plus que les deux semaines environ que ses conseillers ont suggérées nécessaires pour capturer Kiev puis prendre le contrôle de la Chine. pays.

Un consultant politique et un responsable du Kremlin ont déclaré au Moscow Times que le voyage visait à rallier le public russe derrière Poutine et son invasion, mais Poutine est revenu sans aucun accord majeur – que ce soit dans le domaine de l’énergie ou de l’agriculture – qu’il avait espéré conclure.

La mallette reste toujours proche de Poutine, mais elle a rarement été montrée – surtout de manière aussi flagrante et ciblée. L’officier qui porte la mallette appartient à la branche navale et est connu sous le nom de « Cheget », du nom du mont Cheget dans les montagnes du Caucase.

Koffler a expliqué que cette démonstration est un autre rappel de Poutine que la « carte nucléaire » reste « sur la table » si l’Ukraine tente de prendre la Crimée ou d’autres territoires annexés, comme Donetsk ou Luhansk.

Le correspondant au Kremlin de l’agence de presse officielle RIA a déclaré dans un message sur Telegram sous la vidéo qu’il y avait « certaines valises » dont Poutine avait besoin pour « terminer » ses voyages. Un autre clip montre les mêmes officiers suivant à nouveau Poutine alors qu’il quitte une réunion avec le président chinois Xi Jinping.

La mallette est un outil de communication sécurisé qui relie le président aux hauts gradés militaires et de là aux forces de fusée via le réseau électronique de commandement et de contrôle hautement secret « Kazbek ». Kazbek prend en charge un autre système appelé « Kavkaz ».

L’équivalent américain, connu sous le nom de « football nucléaire », porte les codes dont le président a besoin pour authentifier un ordre de lancement de missiles nucléaires lorsqu’il n’est pas à la Maison Blanche.

Poutine a commenté à plusieurs reprises les capacités nucléaires de son pays et a proféré des menaces à peine voilées d’utiliser des armes nucléaires tout au long de la campagne en Ukraine, mais plus le conflit dure, plus sa rhétorique et ses démonstrations sont également flagrantes.

« Le Kremlin menace d’utiliser des armes nucléaires en cas d’attentat contre Poutine », a déclaré Koffler. « La doctrine nucléaire russe pourrait être interprétée comme autorisant une telle démarche – la clause « l’existence même de l’Etat russe en danger » – puisque Poutine est le commandant en chef de la Russie », notant que l’Etat russe est synonyme du « régime » de Poutine. « .

Koffler a noté que cette démonstration flagrante fait suite à un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine pour enlèvement d’enfants ukrainiens – une accusation portée contre lui par plusieurs organisations et responsables ukrainiens. Elle a fait valoir que Poutine voulait « intimider quiconque » envisagerait de l’arrêter et « donner une pause à ces autorités… en créant dans leur esprit ce que Moscou pourrait faire ».

« Il y a beaucoup d’incertitude dans le conflit Israël-Hamas à l’heure actuelle et le risque d’une guerre plus large au Moyen-Orient augmente, entraînant l’Iran, les États-Unis, la Russie, etc. Poutine rappelle donc à l’Occident que les armes nucléaires sont l’ultime solution de la Russie. dissuasion stratégique. »

Le parlement russe a fait mardi le premier pas vers la révocation de la ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, et son principal législateur a averti les États-Unis que Moscou pourrait même abandonner complètement l’accord, a rapporté Reuters.

