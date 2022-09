Poutine annonce une mobilisation militaire partielle

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation militaire partielle en Russie, mettant le peuple et l’économie du pays sur le pied de guerre alors que l’invasion de l’Ukraine par Moscou se poursuit.

Dans une rare annonce télévisée préenregistrée, Poutine a déclaré que l’Occident “veut détruire notre pays” et a affirmé que l’Occident avait tenté de “transformer le peuple ukrainien en chair à canon”, dans des commentaires traduits par Reuters, répétant des affirmations antérieures dans lesquelles il a blâmé Les nations occidentales pour avoir commencé une guerre par procuration avec la Russie.

Poutine a déclaré que les “événements de mobilisation” commenceraient mercredi sans fournir beaucoup plus de détails, mis à part le fait qu’il avait ordonné une augmentation du financement pour stimuler la production d’armes de la Russie.

Une mobilisation partielle est un concept flou, mais elle met la Russie sur un pied de guerre plus ferme (elle n’a pas encore déclaré la guerre à l’Ukraine, malgré les apparences, et appelle son invasion une “opération militaire spéciale”), mais une mobilisation partielle pourrait signifier que les entreprises et les citoyens russes doivent contribuer davantage à l’effort de guerre.

Les commentaires de Poutine interviennent alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé fin février, approche de la période hivernale avec un élan semblant être du côté de l’Ukraine après avoir lancé des contre-offensives éclairs dans le nord-est et le sud pour récupérer le territoire perdu.

Les spéculations se sont multipliées mardi selon lesquelles Poutine pourrait être sur le point d’annoncer une mobilisation totale ou partielle de l’économie et de la société russes, les mettant toutes deux sur le pied de guerre et ouvrant la voie à une éventuelle conscription d’hommes russes en âge de combattre, après que des responsables installés par Moscou dans les territoires occupés régions de l’Ukraine ont annoncé leur intention d’organiser des référendums immédiats sur l’adhésion à la Russie.

Les votes – qui devraient avoir lieu à Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia ce week-end et dont les résultats devraient être truqués en faveur de l’adhésion à la Russie – permettraient au Kremlin de prétendre, quoique à tort, qu’il “défendait” les siens territoire et citoyens.

Les plans visant à organiser de tels votes ont été largement condamnés par l’Ukraine et ses alliés occidentaux qui ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas les bulletins de vote et les efforts visant à annexer davantage l’Ukraine, comme la Russie l’a fait avec la Crimée en 2014.

Poutine a réitéré mercredi les affirmations antérieures de Moscou selon lesquelles l’objectif de la Russie était de “libérer” le Donbass, une région de l’est de l’Ukraine dans laquelle se trouvent deux républiques pro-russes autoproclamées, et a déclaré qu’il avait ordonné au gouvernement de donner un statut légal à volontaires combattant dans le Donbass, a rapporté Reuters.