Poutine annexe le territoire ukrainien et menace l’Occident dans un discours — encore une fois

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a officiellement déclaré quatre régions de l’Ukraine comme faisant partie de la Russie à la suite de référendums fictifs cette semaine dans l’est et le sud de l’Ukraine. Poutine a pris le décret illégal alors qu’il lançait encore plus de menaces contre les États-Unis et ses alliés, une autre escalade potentielle dans la guerre en Ukraine et dans l’impasse de la Russie avec l’Occident.

Poutine a décidé d’annexer quatre régions de l’est et du sud de l’Ukraine – Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – après que des responsables du territoire sous contrôle russe ont organisé un vote illégal sur l’adhésion à la Russie. Le Kremlin ne contrôle totalement aucune de ces zones, et les sondeurs auraient fait du porte-à-porte avec des soldats armés dans les zones contrôlées par la Russie, mais Poutine a justifié le décret en disant qu’il avait été fait au nom de la “volonté de millions de personnes”.

L’Ukraine, les États-Unis, ses alliés et les Nations unies ont condamné les faux référendums et l’annexion. En réponse, l’Ukraine a officiellement demandé son adhésion à l’OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l’a qualifié de “pas décisif pour la sécurité totale des nations libres”.

Zelenskyy avait précédemment juré de protéger les Ukrainiens dans ces territoires annexés par la Russie, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré vendredi que “rien ne change pour l’Ukraine : nous continuons à libérer notre terre et notre peuple, en restaurant notre intégrité territoriale”.

En tentant d’annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson, Poutine tente de s’emparer de territoires qu’il ne contrôle même pas physiquement sur le terrain. Rien ne change pour l’Ukraine : nous continuons à libérer notre terre et notre peuple, en restaurant notre intégrité territoriale. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 30 septembre 2022

Peu de temps après le discours de Poutine, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment contre davantage de responsables militaires russes et contre des entités qui soutiennent le secteur militaire russe et biélorusse. « Ne vous y trompez pas : ces actions n’ont aucune légitimité », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. “Les États-Unis respecteront toujours les frontières internationalement reconnues de l’Ukraine.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l’accaparement des terres par Poutine d'”illégal et illégitime”. Mais, a-t-il ajouté, la décision de Poutine était “l’escalade la plus grave depuis le début de la guerre.”

La décision de Poutine était attendue, mais elle ouvre encore une nouvelle phase incertaine dans la guerre en Ukraine. Une contre-offensive ukrainienne récupère le territoire et les villes sous contrôle russe dans les mêmes zones que Poutine vient de tenter d’annexer. Ces décrets font partie de l’effort plus large de Poutine pour relancer l’effort de guerre défaillant de la Russie avec une mobilisation militaire partielle qui a provoqué des protestations et envoyé des milliers de personnes fuir le pays.

Dans son discours, Poutine a également intensifié ses menaces nucléaires contre l’Occident, avertissant que si “l’intégrité territoriale de la Russie est menacée, la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition”. L’annexion de ces quatre territoires ukrainiens soulève également de vraies questions quant à la manière dont Poutine traitera ces régions contestées, où les forces ukrainiennes combattent les troupes russes avec de l’artillerie et des armes occidentales.

“Nous défendrons notre terre avec tous les pouvoirs et moyens à notre disposition”, a encore déclaré Poutine vendredi, dans un discours qui accompagnait la cérémonie d’annexion.

Et dans ce discours, Poutine a réitéré ses menaces contre les autorités de Kyiv et “leurs vrais maîtres en Occident”. Il a fait des proclamations radicales et paranoïaques qui qualifiaient les élites occidentales d ‘«ennemis» qui bafouaient le droit international. Il a également blâmé l’Occident pour les crises alimentaires et énergétiques mondiales, et a insinué qu’ils étaient responsables du sabotage des pipelines Nord Stream. “Les sanctions n’ont pas suffi aux Anglo-Saxons : ils sont passés au sabotage”, a déclaré Poutine.

Les actions d’antagonisme et d’annexion de Poutine sont une nouvelle fois une tentative d’escalade, même si les menaces ne correspondent pas forcément aux réalités du terrain, d’autant que les forces ukrainiennes encerclent partiellement les troupes russes à Lyman, dans l’est du Donbass. “Ce ne sont que des gestes de faiblesse parce qu’il perd sur le terrain”, a déclaré Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN et éminent chercheur au Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA).

Il a accéléré le référendum, a ajouté Volker, “précisément parce qu’il sait [Russia] va perdre plus de territoire. Il essaie de trouver quelque chose à sauver de tout ça.

Pourtant Poutine sous pression, et agissant en position de faiblesse, est aussi un risque. Depuis que Poutine a annoncé la mobilisation militaire de la Russie, il a cherché à annexer des territoires que la Russie ne contrôle pas entièrement, a potentiellement saboté les pipelines Nord Stream, qui passent sous la mer Baltique, et a intensifié sa rhétorique pleine de griefs contre l’Occident. Poutine, encore une fois, essaie d’augmenter les enjeux du conflit, une autre tentative potentielle d’affaiblir la détermination et le soutien de l’Occident à l’Ukraine – tout cela alors que la Russie continue de faire face à des revers.