Poutine annexe illégalement des régions ukrainiennes

Kyiv, Ukraine –

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi des traités pour une annexion illégale du territoire ukrainien occupé dans une forte escalade de son invasion de sept mois de l’Ukraine. Son chef a immédiatement répliqué par une demande surprise d’adhésion à l’alliance militaire de l’OTAN.

L’accaparement des terres par Poutine et la signature par le président Volodymyr Zelensky de ce qu’il a qualifié de demande d’adhésion “accélérée” à l’OTAN ont poussé les deux dirigeants encore plus vite sur une trajectoire de collision qui fait craindre un conflit à part entière entre la Russie et l’Occident.

Poutine a juré de protéger les régions nouvellement annexées de l’Ukraine par “tous les moyens disponibles”, une menace soutenue par le nucléaire lors d’une cérémonie de signature au Kremlin où il a également pesté contre l’Occident.

Zelenskyy a ensuite organisé sa propre cérémonie de signature, diffusant une vidéo de lui mettant un stylo sur des papiers qui, selon lui, étaient une demande officielle d’adhésion à l’OTAN.

Poutine a clairement indiqué à plusieurs reprises que toute perspective de voir l’Ukraine rejoindre la plus grande alliance militaire du monde était l’une de ses lignes rouges et faisait partie des justifications qu’il a citées pour son invasion.

Dans son discours, Poutine a exhorté l’Ukraine à s’asseoir pour des pourparlers de paix, mais a immédiatement insisté sur le fait qu’il ne discuterait pas de la restitution des régions occupées, le maintenant sur une trajectoire de collision avec le gouvernement ukrainien et ses bailleurs de fonds occidentaux qui ont rejeté son accaparement des terres.

Lors d’une cérémonie au Kremlin dans la salle ornée de Saint-Georges pour annoncer l’annexion des parties occupées de l’Ukraine, Poutine a accusé l’Occident d’alimenter les hostilités dans le cadre de ce qu’il a qualifié de plan visant à transformer la Russie en une “colonie” et une ” foules d’esclaves.” Le durcissement de sa position, dans le conflit qui a tué et blessé des dizaines de milliers de personnes, a encore exacerbé les tensions, déjà à des niveaux jamais vus depuis la guerre froide.

L’Union européenne a répondu à la dernière étape de Poutine par une déclaration commune rejetant et condamnant “l’annexion illégale” des quatre régions : Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les 27 États membres de l’UE ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient jamais les référendums illégaux organisés par la Russie “comme prétexte à cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

L’Ukraine a juré de continuer à se battre et Zelenskyy a annoncé la candidature “accélérée” à l’OTAN, même si ce que cela signifierait n’était pas immédiatement clair, car cela nécessite le soutien unanime des membres de l’alliance.

“De facto, nous avons déjà prouvé la compatibilité avec les normes de l’alliance. Elles sont réelles pour l’Ukraine – réelles sur le champ de bataille et dans tous les aspects de notre interaction”, a déclaré Zelenskyy. “Nous nous faisons confiance, nous nous aidons et nous nous protégeons. C’est l’alliance.”

La cérémonie du Kremlin a eu lieu trois jours après l’achèvement dans les régions occupées des “référendums” orchestrés par Moscou sur l’adhésion à la Russie, qui ont été rejetés par Kyiv et l’Occident comme une saisie de terres à visage découvert tenue sous la menace d’une arme et basée sur des mensonges.

Mais Poutine, dans un discours enflammé lors de la cérémonie, a insisté sur le fait que l’Ukraine devait traiter les votes gérés par le Kremlin “avec respect”.

Après la cérémonie de signature des traités d’adhésion à la Russie, les dirigeants des régions occupées installés à Moscou se sont rassemblés autour de Poutine et ils se sont tous donné la main, avant de se joindre aux chants de “Russie ! Russie !” avec le public.

Poutine a également pesté contre l’Occident, faisant figure de colère en accusant les États-Unis et leurs alliés de chercher à détruire la Russie. Il a déclaré que l’Occident agissait “comme un parasite” et utilisait sa puissance financière et technologique “pour voler le monde entier”.

Il a décrit la Russie comme étant en mission historique pour récupérer son statut de grande puissance post-soviétique et contrer la domination occidentale qui, selon lui, s’effondre.

“L’histoire nous a appelés sur un champ de bataille pour nous battre pour notre peuple, pour la grande Russie historique, pour les générations futures”, a-t-il déclaré.

Les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, sont soutenues par Moscou depuis leur déclaration d’indépendance en 2014, quelques semaines après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. La région méridionale de Kherson et une partie de la ville voisine de Zaporizhzhia ont été capturées par la Russie peu après que Poutine ait envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Les deux chambres du parlement russe contrôlé par le Kremlin se réuniront la semaine prochaine pour approuver les traités pour que les régions rejoignent la Russie, les envoyant à Poutine pour son approbation.

Poutine et ses lieutenants ont carrément mis en garde l’Ukraine contre une offensive visant à récupérer les régions, affirmant que la Russie y verrait un acte d’agression – des menaces que Moscou peut soutenir avec le plus grand arsenal d’ogives nucléaires au monde.

Les votes organisés par le Kremlin en Ukraine étaient une tentative de Poutine d’éviter d’autres défaites sur les champs de bataille qui pourraient menacer son règne de 22 ans. En fixant les gains de la Russie dans la pierre, du moins sur le papier, Poutine espère apparemment effrayer l’Ukraine et ses bailleurs de fonds occidentaux avec la perspective d’un conflit de plus en plus escaladé à moins qu’ils ne reculent – ​​ce qu’ils ne montrent aucun signe de faire.

La Russie contrôle la plupart des régions de Lougansk et de Kherson, environ 60% de la région de Donetsk et une grande partie de la région de Zaporizhzhia où elle a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

La poussée vers l’annexion vient avec le Kremlin au bord d’une autre perte cuisante sur le champ de bataille, avec des rapports sur l’encerclement ukrainien imminent de la ville orientale de Lyman.

Le reprendre pourrait ouvrir la voie à l’Ukraine pour pénétrer profondément dans Louhansk, l’une des régions que la Russie absorbe.

“Cela semble assez pathétique. Les Ukrainiens font quelque chose, prennent des mesures dans le monde matériel réel, tandis que le Kremlin construit une sorte de réalité virtuelle, incapable de répondre dans le monde réel”, a déclaré l’ancien rédacteur de discours du Kremlin devenu analyste politique Abbas Gallyamov.

“Les gens comprennent que la politique est maintenant sur le champ de bataille”, a-t-il ajouté. “Ce qui est important, c’est qui avance et qui recule. En ce sens, le Kremlin ne peut rien offrir de réconfortant aux Russes.”

Vendredi, la Russie a également pilonné des villes ukrainiennes avec des missiles, des roquettes et des drones suicides, une frappe aurait tué 25 personnes. Les salves réunies représentaient le barrage le plus lourd que la Russie ait déclenché depuis des semaines.

Ils ont suivi les avertissements des analystes selon lesquels Poutine était susceptible de puiser davantage dans ses stocks décroissants d’armes de précision et d’intensifier les attaques dans le cadre d’une stratégie visant à intensifier la guerre dans une mesure qui briserait le soutien occidental à l’Ukraine.

Une contre-offensive ukrainienne a privé Moscou de la maîtrise sur les champs de bataille militaires. Son emprise sur la région de Louhansk semble de plus en plus fragile, alors que les forces ukrainiennes y font des incursions, avec l’assaut en tenaille sur Lyman. L’Ukraine a également toujours un pied important dans la région voisine de Donetsk.

Dans la capitale de la région de Zaporizhzhia, des missiles anti-aériens que la Russie a réutilisés alors que des armes d’attaque au sol pleuvaient vendredi sur des personnes qui attendaient dans des voitures pour traverser le territoire occupé par la Russie afin qu’elles puissent ramener des membres de leur famille à travers les lignes de front, le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré.

Le bureau du procureur général a déclaré que 25 personnes avaient été tuées et 50 blessées. La frappe a laissé de profonds cratères d’impact et envoyé des éclats d’obus dans les véhicules alignés du convoi humanitaire, tuant leurs passagers. Les bâtiments voisins ont été démolis. Des sacs poubelles, des couvertures et, pour une victime, une serviette imbibée de sang, ont été utilisés pour recouvrir les corps.

Les responsables installés par les Russes à Zaporizhzhia ont accusé les forces ukrainiennes de la frappe, mais n’ont fourni aucune preuve.

Des frappes russes ont également été signalées dans la ville de Dnipro. Le gouverneur régional, Valentyn Reznichenko, a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et cinq blessées.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les villes du sud de Mykolaïv et d’Odessa étaient également ciblées par des drones suicides fournis par l’Iran que la Russie a de plus en plus déployés ces dernières semaines, apparemment pour éviter de perdre plus de pilotes qui n’ont pas le contrôle du ciel ukrainien.

Zelenskyy a tenu vendredi une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité nationale et de défense et a dénoncé les dernières frappes russes.

“L’ennemi fait rage et cherche à se venger de notre fermeté et de ses échecs”, a-t-il posté sur sa chaîne Telegram. “Vous allez certainement répondre. Pour chaque vie ukrainienne perdue !”

Alors que l’Ukraine s’engage à reprendre tout le territoire occupé et que la Russie s’engage à défendre ses acquis, menaçant d’utiliser l’arme nucléaire et mobilisant 300 000 soldats supplémentaires malgré les protestations, les deux nations sont sur une trajectoire de collision de plus en plus escalade.

Cela a été souligné par les combats pour Lyman, un nœud clé des opérations militaires russes dans le Donbass et un prix recherché dans la contre-offensive ukrainienne lancée fin août.

Le chef séparatiste de Donetsk, soutenu par la Russie, Denis Pushilin, a déclaré que la ville était désormais “à moitié encerclée” par les forces ukrainiennes. Dans des commentaires rapportés par l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, il a qualifié le revers de “nouvelle inquiétante”.

“Les formations armées ukrainiennes”, a-t-il dit, “s’efforcent de gâcher notre célébration”.