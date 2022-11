Poutine ajoutera une formation militaire aux cours scolaires, le ministère de l’Education insiste sur le fait que les cours sont “extra-scolaires”

Le ministère russe de l’Éducation a repoussé les informations selon lesquelles il prévoyait d’introduire la formation militaire dans son programme à partir de la prochaine année scolaire, insistant sur le fait que le module sera « parascolaire ».

Les médias russes ont rapporté que le ministère prévoyait de mettre en place un module de formation militaire dans le cadre du programme qui apparaîtrait dans les écoles. Le ministère a rapidement semblé correct et a précisé que le module n’apparaîtrait qu’en tant que parascolaire, selon RIA Novosti.

“Un module extrascolaire sur la formation militaire de base sera préparé pour les écoles russes et sera introduit dans les programmes éducatifs à partir de la prochaine année scolaire”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le module proposé comprendrait prétendument 140 heures de formation militaire au cours des deux dernières années d’études, avec des vétérans aguerris enseignant le cours. Le ministère n’a pas précisé si le module serait obligatoire pour tous les élèves.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que l’éducation remplissait une fonction nécessaire car “l’opération militaire spéciale” en Ukraine continuait de garantir que les soldats avaient “l’expérience nécessaire pour participer aux hostilités”.

“L’introduction d’une telle matière dans les écoles permettra de préparer systématiquement les citoyens à une éventuelle confrontation avec l’ennemi”, a déclaré le premier vice-ministre de la Défense Valery Gerasimov.

Le module indique que les responsables militaires russes s’attendent à ce que l’offensive dure plus longtemps qu’on ne le pensait à l’origine – ou que de nouvelles offensives pourraient se produire alors que la guerre avec l’Occident se poursuit.

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, a noté que le président russe Vladimir Poutine semble s’être rabattu sur les tactiques de l’ère soviétique. Elle a raconté ses propres expériences en grandissant en Russie soviétique et le type de formation militaire qu’elle a reçue au lycée et à l’université, qui, selon elle, était “la norme”.

“Nous avons eu des exercices d’urgence à l’école, au cours desquels nous avons mis des masques à gaz, couru à l’extérieur d’un abri dans un endroit proche”, a déclaré Koffler à Fox News Digital. “Un colonel à la retraite nous a enseigné une formation militaire de base, qui comprenait des exercices chronométrés pour assembler et désassembler un AK-47. Pas de tir réel cependant. Il était toujours en colère et nous réprimandait constamment.”

Le véritable objectif de cet entraînement viserait à “normaliser la guerre”, a-t-elle déclaré, affirmant que le type d’entraînement qu’il tente de mettre en œuvre est “peu susceptible d’améliorer la préparation au combat”.

“Il y a bien plus dans la guerre que de marcher en ligne droite avec les orteils pointés et de crier des réponses aux commandes, mais ce que fait cet entraînement, c’est qu’il normalise la guerre”, a expliqué Koffler.

“La guerre dans la mentalité russe, compte tenu de son histoire, est l’état normal des choses – vous vous préparez toujours à repousser un agresseur – le temps de paix est toujours temporaire”, a-t-elle poursuivi. “Cet endoctrinement permet aux dirigeants russes de convaincre plus facilement la jeune génération de faire des sacrifices pour la Mère Russie.”