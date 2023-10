MOSCOU (AP) — Le président russe Vladimir Poutine a cherché lundi à détourner la responsabilité du Kremlin pour une émeute dans la région sud du Daghestan qui a visé un vol en provenance d’Israël, accusant sans preuve que des agents ukrainiens des agences d’espionnage occidentales étaient à l’origine de ce déchaînement.

Plus de 20 personnes ont été blessées – aucun Israélien – lors des affrontements de dimanche soir organisés par Poutine dans le cadre des efforts américains visant à affaiblir la Russie.

Des centaines d’hommes en colère, certains brandissant des banderoles avec des slogans antisémites, se sont précipités sur le tarmac de l’aéroport de Makhatchkala, la capitale de la région à majorité musulmane, à la recherche de passagers israéliens sur le vol en provenance de Tel Aviv.

Des policiers et des civils ont été blessés et deux d’entre eux se trouvent dans un état critique, ont indiqué les autorités sanitaires régionales. Plus de 80 personnes ont été arrêtées lors des troubles, selon la police. La commission d’enquête russe a ouvert une enquête pénale sur des accusations d’organisation de troubles de masse.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a qualifié les allégations de Poutine selon lesquelles des entités occidentales étaient à l’origine des violences de « rhétorique russe classique ».

« L’Occident n’a rien à voir avec cela », a-t-il ajouté, critiquant Poutine pour ne pas faire davantage pour condamner la violence, qu’il a qualifiée de « démonstration effrayante de haine ».

La Russie a émis des critiques soigneusement calibrées à l’encontre des deux parties. la guerre entre Israël et le Hamasun conflit qui offre à Moscou de nouvelles opportunités de renforcer son rôle d’intermédiaire du pouvoir mondial et de défi Les efforts occidentaux pour isoler sur l’Ukraine.

S’adressant à de hauts responsables du gouvernement lors de commentaires télévisés, Poutine a déclaré que la guerre entre Israël et le Hamas avait été déclenchée par « l’attaque terroriste contre des citoyens pacifiques d’Israël et d’autres pays », mais a déclaré que la réponse israélienne ciblait sans discernement les civils « qui n’ont nulle part où fuir et nulle part ». cacher.”

Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux montraient certains membres de la foule agitant des drapeaux palestiniens et criant « Allahu akbar ! ou “Dieu est grand”, alors qu’ils pénétraient par effraction dans le terminal de l’aéroport. Certains brandissaient des banderoles manuscrites disant : « Les tueurs d’enfants ne sont pas les bienvenus au Daghestan » et « Nous sommes contre les réfugiés juifs ».

Certains se sont précipités sur le tarmac dimanche soir et ont encerclé l’avion du transporteur russe Red Wings, pour le retrouver vide. D’autres ont arrêté un bus transportant des passagers du vol en provenance d’Israël, dont des enfants qui suivaient un traitement médical et leurs parents, et ont commencé à examiner leurs passeports. Ils les ont finalement relâchés après que certains passagers du bus ayant la double nationalité russe et israélienne aient montré leur passeport russe, selon les médias russes.

Il a fallu plusieurs heures aux autorités pour disperser la foule, qui a lancé des pierres sur la police.

Poutine a évité toute évaluation de la réponse des autorités à la saisie de l’aéroport mais a lancé lundi une nouvelle attaque contre les États-Unis, les accusant de semer le chaos au Moyen-Orient et d’alimenter les combats en Ukraine.

« Les élites dirigeantes des États-Unis et de leurs satellites sont les principaux bénéficiaires de l’instabilité mondiale », a déclaré Poutine. «Ils en tirent leur foutu loyer.»

Sans apporter de preuves, il a également accusé des « agents des services spéciaux occidentaux » en Ukraine d’utiliser les réseaux sociaux pour provoquer les ravages au Daghestan afin d’affaiblir la Russie.

« Je ne suis pas sûr que tous les dirigeants américains en soient conscients », a-t-il ajouté. «Cela ne ferait pas de mal s’ils menaient une enquête sur les activités de leurs services spéciaux en Ukraine, qui tentent d’inspirer des pogroms en Russie. Ce sont de vraies racailles, on ne peut pas les appeler autrement.»

L’agence de presse russe RIA Novosti a cité les propos du gouverneur du Daghestan, Sergueï Melikov, selon lesquels les troubles avaient été coordonnés sur une chaîne Telegram gérée par des « traîtres » basés en Ukraine, dans le but de déstabiliser le Daghestan et d’alimenter les troubles.

Certaines chaînes Telegram locales avaient annoncé avant les troubles que des « réfugiés d’Israël » arrivaient au Daghestan. Suite à certains de ces messages, une foule se serait rassemblée samedi devant un hôtel de la ville de Khasavyurt au Daghestan, à la recherche de ressortissants israéliens séjournant dans l’hôtel, mais serait repartie sans en trouver.

Suite aux troubles du Daghestan, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles agissent résolument contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les Juifs et les Juifs ». Israéliens. »

L’ambassadeur israélien à Moscou, Alexandre Ben Zvi, a déclaré au média RTVI qu’aucun passager du vol, qui comprenait des Israéliens, des Russes et des personnes ayant la double nationalité, n’avait été blessé.

L’aéroport de Makhatchkala a repris ses opérations lundi à 14 heures. Certaines compagnies aériennes russes proposent des vols d’Israël à Makhachkala avec une correspondance ultérieure vers Moscou, une option moins chère que les vols directs.

À la suite de ces événements, le Conseil de sécurité nationale israélien et le ministère des Affaires étrangères ont déclaré avoir mis à jour l’avertissement aux voyageurs au niveau 4 le plus élevé pour le Daghestan et d’autres régions du sud de la Russie, conseillant aux Israéliens d’éviter de leur rendre visite et exhortant tous ceux qui s’y trouvent actuellement à partir. .

L’écrivain d’Associated Press Zeke Miller à Washington a contribué à ce rapport.