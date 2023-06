Poutine affirme que Wagner n’a pas eu le soutien du public dans sa tentative de mutinerie : « le peuple n’était pas avec eux »

Le président russe Vladimir Poutine a cherché à donner le ton mardi quelques jours seulement après avoir fait face à une mutinerie du groupe de mercenaires Wagner, affirmant qu’ils n’avaient pas le soutien du peuple.

Poutine a fait face à la plus grande menace à ce jour pour son règne de plus de 20 ans au cours du week-end lorsque le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a envoyé 25 000 hommes présumés de ses rangs en Ukraine pour s’opposer au Kremlin et en particulier au ministère de la Défense.

Cependant, selon le chef du Kremlin, les efforts de Prigozhin n’ont pas eu le soutien du peuple russe.

« Les gens qui ont été entraînés dans la rébellion ont vu que l’armée, le peuple n’était pas avec eux », a déclaré Poutine dans une allocution devant des responsables de la sécurité, dont l’agence de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité.

Prigozhin, qui a déclaré que sa « marche pour la justice » était en représailles aux mauvais traitements que ses troupes avaient subis de la part du ministère russe de la Défense, a pu sécuriser non seulement la plus grande ville du sud de la Russie, mais aussi son quartier général militaire sans renverser « une goutte de sang. »

La capture de Rostov-on-Don était importante car elle abrite également le commandement du district militaire sud russe, dont la 58e armée interarmes combat dans le sud de l’Ukraine contre la contre-offensive de Kiev.

La capacité de Prigozhin à prendre tranquillement et rapidement la ville, associée aux images des événements de la journée, brosse un tableau différent de ce que Poutine a affirmé mardi.

Des images du matin de la prise de contrôle de la ville montraient des soldats de Wagner dans les rues discutant avec les habitants et buvant du café.

Dans la soirée, après qu’un accord négocié par la Biélorussie a mis fin à la marche vers Moscou et que les forces de Wagner ont commencé à faire leurs valises pour quitter Rostov-on-Don, des habitants ont été vus se serrer la main et prendre des photos avec des soldats mercenaires Prigozhin et Wagner.

Poutine a défendu la conclusion discrète de la mutinerie en conséquence directe des mesures de sécurité proposées par ses principales agences, notant que la Russie « n’avait pas à retirer les unités de combat du [Special Military Operation] Zone SVO » en Ukraine. Bien que les rapports du week-end suggèrent que quelque 3 000 forces tchétchènes ont été envoyées d’Ukraine pour aider à protéger Moscou.

Alors que Poutine cherchait à contrer toute affirmation selon laquelle les forces de Wagner bénéficiaient du soutien des citoyens, il n’a pas cherché à minimiser la menace à laquelle il était confronté de la tentative de mutinerie, la qualifiant d' »extrêmement dangereuse » et de « guerre civile ».

« Vous avez défendu le système constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens, sauvé notre patrie des bouleversements, en fait arrêté la guerre civile », a-t-il déclaré. « Dans une situation difficile, vous avez agi clairement, harmonieusement, prouvé votre loyauté envers le peuple russe et le serment militaire, montré votre responsabilité pour le sort de la patrie et de son avenir. »