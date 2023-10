Poutine affirme que l’Ukraine tiendrait « une semaine » si le soutien militaire occidental cessait | Guerre Russie-Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Ukraine ne pourrait pas survivre plus d’une « semaine » sans l’aide militaire et financière occidentale, une déclaration faite le même jour alors qu’un responsable de l’Union européenne avertissait que le bloc ne pourrait pas combler le déficit de financement si le soutien à Kiev de la part de l’Union européenne était nécessaire. les États-Unis se sont asséchés.

Poutine a fait son remarques sur le financement occidental de l’Ukraine alors que les craintes grandissent selon lesquelles les troubles politiques à Washington pourraient mettre en péril l’aide militaire et humanitaire cruciale dont Kiev a besoin pour lutter contre l’invasion russe. Le président américain Joe Biden a admis cette semaine qu’il « s’inquiète » Le soutien américain à l’Ukraine pourrait dérailler.

S’exprimant jeudi à une réunion du Valdai Discussion Clubun groupe de réflexion basé à Moscou, dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, Poutine a déclaré que l’Ukraine était soutenue « grâce à des dons de plusieurs milliards qui arrivent chaque mois ».

« Si l’on s’arrête, tout mourra dans une semaine », a déclaré Poutine.

« Il en va de même pour le système de défense. Imaginez simplement que l’aide s’arrête demain. Il ne vivra qu’une semaine lorsqu’ils seront à court de munitions », a-t-il déclaré.

Poutine a également affirmé que l’Ukraine avait perdu plus de 90 000 soldats depuis le début de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes en juin.

Lors d’une réunion de la Communauté politique européenne (CPE) jeudi en Espagne, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que l’UE ne pouvait pas remplacer les États-Unis en tant que principal donateur de Kiev.

« L’Europe peut-elle combler le vide laissé par les États-Unis ? Eh bien, l’Europe ne peut certainement pas remplacer les États-Unis », a déclaré Borrell.

L’UE et les États-Unis – qui constituent ensemble la plupart des membres de l’OTAN – jouent un rôle vital dans la lutte de l’Ukraine contre la Russie. L’UE et ses États membres ont promis un soutien pluriannuel de plus de 100 milliards de dollars à l’Ukraine, notamment pour financer des livraisons d’armes. Washington a engagé 43 milliards de dollars en aide militaire, tandis que le Congrès a approuvé 113 milliards de dollars, qui incluent l’aide humanitaire.

Mais les nouveaux financements américains pour l’Ukraine ont été suspendus dans le cadre d’un accord conclu ce week-end avec l’opposition républicaine pour éviter une fermeture du gouvernement américain.

La destitution par les Républicains radicaux de leurs propres rangs Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy cette semaine a ajouté à l’incertitude autour de l’aide à l’Ukraine. Certains partisans de la ligne dure souhaitent que l’aide américaine à l’Ukraine cesse.

Jim Dubik, chercheur principal au groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW) basé à Washington, a déclaré que Poutine compte sur l’OTAN et les États-Unis pour diminuer leur soutien à l’Ukraine et sur les récents événements au Congrès américain. faire le jeu de Poutine.

« En réduisant l’aide à l’Ukraine, le Congrès soutient directement le désir de Poutine de diviser l’alliance… L’action récente du Congrès ne manifeste pas le leadership stratégique que le monde attend des États-Unis », a déclaré Dubik dans un commentaire publié sur les réseaux sociaux.

«#Poutine il ne va pas abandonner à moins d’y être forcé. Compte tenu du mauvais état de #Russe forces armées, il tient à peine le coup et compte sur les États-Unis et #OTAN le soutien diminue. En supprimant l’aide à #Ukrainele Congrès soutient directement la volonté de Poutine de diviser l’alliance. » 2/4 – ISW (@TheStudyofWar) 4 octobre 2023

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, s’adressant jeudi à la réunion des dirigeants européens en Espagne, a exprimé son inquiétude face aux « tempêtes politiques » de Washington, mais s’est dit confiant dans le soutien bipartisan américain.

Les dirigeants présents au sommet de l’EPC ont déclaré que le calcul de Poutine était que l’Occident se lasserait du soutien à long terme à l’Ukraine, lui ouvrant ainsi la voie à la victoire.

« Je pense que la Russie veut que nous soyons fatigués », a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas, ajoutant : « Nous devrions leur montrer que ce n’est pas le cas. Nous devons aider l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.

Le président français Emmanuel Macron a renforcé ce message lors d’une rencontre avec Zelensky, promettant un soutien « infatigable » à l’Ukraine.

Mais au sein de l’UE, il existe des fissures.

La Slovaquie a annoncé qu’elle avait gelé ses décisions concernant l’aide militaire à l’Ukraine voisine à la suite des élections législatives de dimanche remportées par le parti SMER-SSD de l’ancien Premier ministre Robert Fico, qui avait fait campagne sur la promesse de mettre fin au soutien militaire à l’Ukraine et aux sanctions contre la Russie.