Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi que l’Occident avait déclenché une « vraie guerre » contre la Russie au milieu d’un défilé réduit du Jour de la Victoire à Moscou, censé représenter l’impact de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

S’exprimant alors que les troupes russes défilaient sur la Place Rouge de Moscou, Poutine a déclaré que l’Occident avait oublié la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945, affirmant que la Russie voulait voir un avenir pacifique.

« Aujourd’hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif et une véritable guerre a de nouveau été déclenchée contre notre patrie », a déclaré Poutine lors d’un discours de 10 minutes. « Mais nous avons repoussé le terrorisme international, nous protégerons également les habitants du Donbass et assurerons notre sécurité. »

« Nos ancêtres héroïques ont prouvé qu’il n’y a rien de plus fort, de plus puissant et de plus fiable que notre unité. Il n’y a rien au monde de plus fort que notre amour pour la patrie », a poursuivi Poutine.

LES ÉTATS-UNIS FOURNISSENT À L’UKRAINE 1,2 G$ D’AIDE MILITAIRE AVANT L’OFFENSIVE ATTENDUE DU PRINTEMPS CONTRE LA RUSSIE

Le président russe a poursuivi en affirmant que tout le pays soutenait « l’opération militaire spéciale » en Ukraine.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a près de 14 mois, Poutine a soutenu que « les ambitions incontrôlées, l’arrogance et l’impunité » de l’Occident sont à blâmer pour le conflit.

Il a également continué à décrire le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy comme une marionnette.

Le Jour de la Victoire est la célébration par la Russie de la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique.

Quelque 8 000 soldats ont participé au défilé sur la Place Rouge de Moscou mardi – le nombre le plus bas depuis 2008. Même le cortège en 2020, l’année de la pandémie de COVID-19, comptait environ 13 000 soldats, et l’année dernière, environ 11 000 soldats. Il n’y a pas eu de survol d’avions militaires et l’événement a été plus court que la durée habituelle d’une heure.

« C’est faible. Il n’y a pas de chars », a déclaré Yelena Orlova à l’Associated Press en regardant les véhicules dévaler l’avenue Novy Arbat à Moscou en quittant la Place Rouge. « Nous sommes contrariés, mais ça va; ça ira mieux à l’avenir. »

NOUVEAU DÉSORDRE MONDIAL: LA CHINE ET LA RUSSIE BLOC RENFORCENT L’INFLUENCE QUE LES PAYS SOUHAITENT DE REJOINDRE, Y COMPRIS LES ALLIÉS AMÉRICAINS

Le défilé intervient alors que des milliers de militaires russes sont morts depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Les forces du Kremlin déployées en Ukraine défendent une ligne de front s’étendant sur plus de 1 000 kilomètres (600 milles), amincissant vraisemblablement les rangs des troupes disponibles pour de telles démonstrations.

« C’est censé être une pièce maîtresse de la puissance militaire russe. Mais une telle partie de cette armée a peut-être déjà été mutilée en Ukraine que la Russie n’a que très peu à montrer lors de son défilé sur la Place Rouge », a déclaré Keir Giles, un expert russe à Londres. Groupe de réflexion de Chatham House.

Poutine a été rejoint sur la Place Rouge par des dirigeants étrangers d’anciens pays soviétiques – Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DÉLIVRANT UN MANDAT D’ARRÊT À POUTINE CONCERNANT LES DÉPORTATIONS D’ENFANTS D’UKRAINE

Selon les médias d’État, les célébrations du Jour de la Victoire à travers le pays ont été mises en sourdine cette année, après l’annulation d’événements dans d’autres villes pour des raisons de sécurité. Avant de prononcer son discours, Poutine a marché du Kremlin à la Place Rouge où des rangs de militaires étaient massés.

Poutine a conclu son discours par « A la Russie ! A nos braves forces armées ! A la Victoire ! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lundi, Zelenskyy a annoncé qu’il déplaçait la date de la célébration du jour de la victoire de l’Ukraine au 8 mai, ce qui correspond à la date à laquelle les alliés occidentaux célèbrent la victoire de la Seconde Guerre mondiale, et la renommait Journée de l’Europe.

« Nous n’autoriserons pas les mensonges comme si la victoire dans cette guerre aurait pu avoir lieu sans la participation d’aucun pays ou nation. Comme alors nous avons détruit le mal ensemble, alors maintenant nous détruisons ensemble un mal similaire », a déclaré Zelenskyy.

Il a poursuivi : « Malheureusement, le mal est revenu. Bien qu’il s’agisse maintenant d’un autre agresseur, l’objectif est le même : l’asservissement ou la destruction. monde libre, avec l’Europe libre. Et nous vaincrons ! Ce sera le jour de notre victoire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.