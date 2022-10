Poutine affirme que l’Occident cherche à dominer le monde en utilisant l’Ukraine

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a cherché jeudi à placer le conflit en Ukraine dans le cadre des efforts de l’Occident pour assurer sa domination mondiale.

S’exprimant lors d’une conférence d’experts en politique internationale, Poutine a accusé les États-Unis et leurs alliés d’essayer de dicter leurs conditions à d’autres nations dans un jeu de domination “dangereux et sanglant”.

Poutine, qui a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février, a apporté son soutien occidental à l’Ukraine dans le cadre des vastes efforts de Washington et de ses alliés pour faire respecter ce qu’ils appellent un ordre mondial fondé sur des règles qui ne fait que fomenter le chaos. Le dirigeant russe a averti que “celui qui sèmera le vent récoltera la tempête”.

Poutine a affirmé que “l’humanité est maintenant confrontée à un choix : accumuler une charge de problèmes qui nous écraseront tous inévitablement ou essayer de trouver des solutions qui ne sont peut-être pas idéales mais qui fonctionnent et pourraient rendre le monde plus stable et plus sûr”.

Poutine a déclaré que la Russie n’était pas l’ennemie de l’Occident mais qu’elle continuerait à s’opposer au diktat des élites néolibérales occidentales.

The Associated Press