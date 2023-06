Vladimir Poutine est apparu à l’extérieur du Kremlin pour dire aux membres des services de sécurité russes qu’ils avaient « essentiellement empêché une guerre civile » pendant la mutinerie armée d’Evgueni Prigojine, alors qu’un avion lié au chef de Wagner s’envolait vers la Biélorussie depuis la Russie.

« Le peuple et l’armée n’étaient pas du côté des mutins », a déclaré le président russe aux chefs des principaux services de sécurité intérieure russes et au ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, que Prigojine avait cherché à évincer avec son soulèvement, dans le Kremlin. Place de la Cathédrale.

Poutine a ensuite annoncé une minute de silence pour les pilotes de l’armée que Wagner avait abattus et tués pendant le soulèvement. Il n’y a eu aucune information officielle sur le nombre de pilotes morts ou sur le nombre d’avions abattus, mais certains blogueurs pro-militaires ont rapporté qu’au moins 13 pilotes ont été tués pendant la mutinerie.

Prigozhin avec des mercenaires Wagner le mois dernier. Photographie : AP

Peu de temps après les commentaires de Poutine, Viktor Zolotov, un ancien garde du corps secret de Poutine qui dirige maintenant Rosgvardiya, la force militaire interne de la Russie, a affirmé que la rébellion était «inspirée par l’Occident».

« Les agences de renseignement occidentales fonctionnaient – la rébellion a été inspirée par l’Occident et superposée aux ambitions de Prigozhin », a déclaré Zolotov, sans fournir de preuves.

Il a ajouté que Rosgvardiya, une force utilisée pour réprimer la dissidence interne, serait équipée d’armes lourdes et de chars après la rébellion de Prigozhin. « La question a été discutée avec le président », a déclaré Zolotov.

Plus tôt dans la journée, le service de sécurité russe du FSB a abandonné une enquête criminelle sur Prigozhin pour sa mutinerie armée. Le Kremlin avait auparavant promis d’abandonner les poursuites contre Prigozhin dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, en vertu duquel le dirigeant de Wagner est censé s’installer en Biélorussie.

Loukachenko a déclaré mardi à son ministre de la Défense que les soldats de Wagner pourraient fournir au pays des informations « inestimables » sur la guerre.

« Si leurs commandants viennent à nous et nous aident… Ils nous parleront des armes : lesquelles ont bien fonctionné et lesquelles n’ont pas fonctionné. Et des tactiques… comment attaquer, comment défendre… C’est ce que nous pouvons obtenir de Wagner », a déclaré le dictateur biélorusse.

Dans une déclaration provocante de 11 minutes lundi, Prigozhin a défendu le soulèvement de Wagner et a nié avoir cherché à renverser Poutine. Il n’a fait aucune mention de l’endroit où il se trouvait, mais les données de vol ont montré qu’un avion Embraer Legacy 600 immatriculé en Russie, qui est lié à Prigozhin dans les documents de sanctions américains, s’est envolé pour la Biélorussie depuis la Russie mardi matin.

Le site Web de suivi des vols Flightradar24 a montré que l’avion descendait à l’altitude d’atterrissage près de la capitale biélorusse, Minsk. Il est apparu pour la première fois sur le site de suivi au-dessus de Rostov, la ville du sud de la Russie que les combattants de Prigozhin ont capturée samedi.

Poutine a déclaré dans un discours imprévu à la nation lundi soir que le groupe Wagner serait fermé et que les combattants du groupe avaient le choix de signer un contrat avec le ministère de la Défense ou de déménager en Biélorussie.

Le Kremlin avait précédemment déclaré qu’il garantirait le passage en toute sécurité de Prigozhin en Biélorussie, et les remarques de Poutine indiquaient que d’autres combattants de Wagner pourraient le suivre là-bas. Prigozhin lui-même a déclaré que Loukachenko avait accepté de laisser le groupe opérer là-bas.

La récente série de déclarations publiques de Poutine indique que le dirigeant russe est désireux de projeter un sentiment d’unité, après la plus grande crise de ses 23 années au pouvoir, a déclaré Sam Greene, directeur du Russia Institute du King’s College de Londres.

« Poutine espère – à travers une série d’événements organisés, comme la réunion de sécurité d’hier soir et le discours d’aujourd’hui sur la place de la cathédrale – réécrire le récit du putsch de Prigozhin comme un récit de consolidation et de consensus », a déclaré Greene dans un tweet.

« La plus grande menace pour Poutine à ce stade ne vient pas de Prigozhin, mais de la possibilité que ces événements brisent le sceau hermétique du consensus public selon lequel il n’y a pas d’alternative à Poutine. »

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que Wagner s’apprêtait à remettre du matériel militaire lourd à l’armée régulière. La déclaration du ministère de la Défense suggère que les dirigeants militaires vont rapidement de l’avant avec la dissolution de Wagner, dont les troupes seraient retournées dans leurs bases dans la zone occupée par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Lundi soir, le Kremlin a diffusé une vidéo montrant le président russe rencontrant le chef du FSB et Choïgou. La présence continue du ministre de la Défense suggère qu’il bénéficie toujours du soutien de Poutine.

Shoigu avait auparavant ordonné à tous les détachements de volontaires de signer des contrats avec son ministère d’ici la fin du mois, une étape considérée comme une tentative de freiner Prigozhin en intégrant Wagner dans l’armée.

Dans son message audio de lundi, Prigozhin a déclaré que ses troupes résisteraient à être subsumées par le ministère russe de la Défense, ne signeraient pas de contrats et que Wagner pourrait même être autorisé à poursuivre ses opérations en Biélorussie.