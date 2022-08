Poutine affirme que les États-Unis veulent “prolonger” la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine vu lors de la session plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg SPIEF 2022, le 17 juin 2022 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué les États-Unis et l’Occident au sens large, affirmant mardi que l’Amérique voulait prolonger la guerre en Ukraine. “La situation en Ukraine montre que les États-Unis tentent de prolonger ce conflit”, a-t-il déclaré lors d’un discours de bienvenue lors d’une conférence à Moscou sur la sécurité internationale, a rapporté l’agence de presse russe Interfax. Poutine a également affirmé que les États-Unis essayaient de maintenir leur statut hégémonique dans le monde et que l’Occident voulait étendre son “système de blocs” de défense, comme l’alliance militaire de l’OTAN, en Asie. “Nous voyons également que l’Occident collectif cherche à étendre son système de blocs à la région Asie-Pacifique de la même manière que l’OTAN en Europe. À cette fin, des alliances militaro-politiques belliqueuses se forment, comme AUKUS et les autres”, a affirmé Poutine. , faisant référence au pacte de sécurité trilatéral entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis qui a été signé l’année dernière. En outre, il a déclaré que la récente visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, qui a provoqué la colère de l’allié de la Russie, la Chine, avait été une “provocation minutieusement planifiée”, affirmant qu’un tel voyage “téméraire” faisait “partie d’une stratégie délibérée et consciente des États-Unis”. de déstabiliser et de chaotiquer la situation dans la région et dans le monde » et « une démonstration insolente d’irrespect de la souveraineté des autres pays et de ses obligations internationales ». Poutine a une fois de plus défendu l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou, affirmant qu’elle était menée “pour assurer la sécurité de la Russie et de nos citoyens”.

La Russie affirme que son attaque contre l’Ukraine, qu’elle qualifie d'”opération militaire spéciale”, vise à “libérer” les régions sécessionnistes pro-russes du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, qu’elle soutient depuis 2014. La dernière invasion russe à grande échelle de l’Ukraine a provoqué des destructions, des morts et des déplacements à grande échelle parmi la population civile du pays. L’ONU a déclaré lundi qu’au moins 5 500 civils ont été tués dans les combats, bien que le nombre réel soit probablement beaucoup plus élevé, étant donné la nature chaotique de l’enregistrement de ces données en temps de guerre. L’invasion de la Russie a également suscité une condamnation internationale et des pans de sanctions économiques de grande envergure contre les secteurs clés du pays, les entreprises et les individus liés au Kremlin. L’obsession du dirigeant russe pour l’Ukraine est de longue date et il a à plusieurs reprises vanté l’unité des Russes et des Ukrainiens, tout en déplorant le gouvernement pro-occidental du pays dirigé par le président Volodymyr Zelenskyy. Des analystes politiques ont déclaré à CNBC que les affirmations de Poutine à l’encontre du gouvernement ukrainien sont absurdes, reflétant une attitude irrationnelle et malavisée envers les dirigeants de Kyiv et sa direction. Les responsables occidentaux et les proches partisans de la Russie voient également les commentaires de Poutine et sa version (et souvent sa vision révisionniste) de l’histoire comme une tentative de créer des récits faux et trompeurs. Les États-Unis et leurs alliés européens au sein de l’OTAN ont cherché à aider l’Ukraine à défendre sa souveraineté territoriale avec une assistance sous forme d’armes, d’aide financière et humanitaire, affirmant que la Russie ne devait pas être autorisée à réussir sa mainmise territoriale sur l’Ukraine. La Russie a cependant déclaré que l’aide de l’Occident à l’Ukraine était l’aboutissement d’années de sentiment anti-russe et a accusé l’OTAN d’avoir déclenché la guerre.

Le système de sécurité européen

La préparation de la guerre en Ukraine a commencé fin 2021 avec la Russie rassemblant plus de 100 000 soldats à la frontière avec son petit voisin, tout en insistant sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’envahir. La Russie a exigé des garanties de l’OTAN en décembre 2021 que l’Ukraine ne serait pas autorisée à rejoindre l’alliance militaire à l’avenir (bien qu’il n’y ait aucun plan concret pour qu’elle le fasse) et a exigé que l’OTAN annule sa présence militaire en Europe de l’Est. Il cherchait également à obtenir des garanties que l’alliance militaire ne s’étendrait pas davantage vers la frontière russe, encore une fois, bien qu’il n’y ait aucune perspective d’expansion – à ce moment-là. Les responsables de l’OTAN ont déclaré qu’il y avait place à la négociation mais ont rejeté les principales demandes de la Russie et le 24 février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle, largement considérée comme étant capable d’une victoire rapide en Ukraine et du renversement de son gouvernement pro-occidental. Près de six mois plus tard, la guerre ne montre aucun signe de fin imminente, les forces ukrainiennes étant renforcées par des armes lourdes de l’Occident – en particulier les HIMARS ou les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité donnés par les États-Unis qui font une différence tangible dans la direction de la guerre . L’invasion a eu d’autres conséquences dramatiques et imprévues pour Moscou, l’OTAN s’unissant plus fortement que jamais. Les retardataires européens en matière de dépenses de défense, comme l’Allemagne, se sont également engagés à augmenter ces achats en réponse directe à l’agression de la Russie.