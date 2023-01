Poutine affirme que la victoire “assurée” en Ukraine mettra fin au conflit alors que la guerre approche d’un an

Le président russe Vladimir Poutine a fait des déclarations fulgurantes lors d’une récente tournée de presse, notamment en promettant que l’armée russe mettrait fin à ses opérations en Ukraine – avec la victoire.

“En fait, les hostilités à grande échelle dans le Donbass n’ont pas cessé depuis 2014, avec l’utilisation d’équipements lourds, d’artillerie, de chars et d’avions. Tout s’est passé”, a déclaré Poutine aux vétérans et aux habitants de Saint-Pétersbourg. “Tout ce que nous faisons aujourd’hui, y compris dans le cadre d’une opération militaire spéciale, est une tentative d’arrêter cette guerre. C’est le sens de notre opération.”

Il a affirmé que la victoire en Ukraine « protégerait notre peuple qui vit là-bas, dans ces territoires ».

“La Russie a accepté cet événement, malgré le fait qu’il s’agit de nos territoires historiques. Néanmoins, nous ne pouvions que réagir à ce qui a commencé à s’y produire”, a-t-il noté, selon le média russe RIA Novosti.

Lors d’un autre événement, au cours duquel il a rendu visite aux travailleurs de l’usine Obukhov à Saint-Pétersbourg, Poutine a annoncé que “l’industrie de la défense est désormais chargée”, ce qui signifie que le gouvernement peut envisager “d’accorder un sursis à ceux qui devraient être appelés au service militaire, ” selon l’agence de presse russe TASS.

“En termes d’obtention du résultat final et de la victoire qui est inévitable, il y a plusieurs choses. … C’est l’unité et la cohésion du peuple russe et multinational russe, le courage et l’héroïsme de nos combattants … et bien sûr le travail du complexe militaro-industriel et des usines comme la vôtre et des gens comme vous », a déclaré Poutine. “La victoire est assurée, je n’en doute pas.”

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine et Stratégie et ancienne officier du renseignement de la DIA, a déclaré à Fox News Digital que Poutine cherchait à « semer la confusion parmi les analystes occidentaux » avec sa rhétorique, les gros titres russes vantant fièrement que ses responsables « visent à mettre fin aux hostilités en Ukraine ». .”

“Il s’agit d’une opération de désinformation typique de la Russie, un métier standard”, a déclaré Koffler. “En réalité, Poutine ne cherche pas à mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine. Ce qu’il veut vraiment dire, c’est que la Russie mettra fin aux hostilités en Ukraine selon ses conditions, c’est-à-dire lorsqu’un règlement sera conclu avec l’Ukraine et l’Occident.”

Les négociations entre la Russie et l’Ukraine restent un sujet de vif intérêt alors que le conflit approche d’un an : Poutine a insisté en décembre 2022 sur le fait que la Russie était “prête à négocier avec toutes les personnes impliquées sur des solutions acceptables”, mais un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré Poutine “doit revenir à la réalité”.

“La Russie a attaqué à elle seule l’Ukraine et tue des citoyens. Il n’y a pas d’autres ‘pays, mobiles, géopolitiques'”, a tweeté Mykhailo Podolyak. “La Russie ne veut pas de négociations, mais essaie d’éviter toute responsabilité.”

Koffler a expliqué que pour la Russie, les “solutions acceptables” incluraient la concession des quatre territoires annexés et la libération des revendications sur la Crimée.

“[Putin] renforce son armée à 1,5 million”, a déclaré Koffler. “Il élargit la portée de l’opération, en la transformant en une guerre totale, sans la réduire.”

Poutine a ordonné un bref cessez-le-feu le 6 janvier, date de Noël orthodoxe, à la demande du chef religieux patriarche Kirill, chef de l’église russe. Le cessez-le-feu a duré jusqu’au 7 janvier, bien que des rapports indiquent que la Russie a continué à se battre à des “niveaux de routine” pendant la période de 24 heures.

