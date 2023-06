Poutine affirme que la Russie se dirige vers la contre-offensive de l’Ukraine, mais peu de preuves pour montrer une avancée échouent

Les combats à travers l’Ukraine s’intensifient alors que les discussions sur la contre-offensive se multiplient

Les combats féroces s’intensifient à l’est et au sud alors que les forces ukrainiennes prennent des positions plus offensives. L’Ukraine n’a pas confirmé si sa contre-offensive attendue contre les forces russes avait officiellement commencé, mais les responsables admettent que le pays aura besoin de plus d’aide militaire occidentale pour gagner la guerre.