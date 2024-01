Poutine affirme que la Russie ne peut pas être contrainte de renoncer à ses acquis en Ukraine – Euractiv

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi 16 janvier que l’État ukrainien pourrait subir un « coup irréparable » si le schéma de guerre se poursuivait, et que la Russie ne serait jamais obligée d’abandonner les acquis qu’elle a réalisés.

Poutine a fait ces commentaires télévisés un jour après que la Suisse a accepté d’accueillir un sommet mondial à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La Russie n’est clairement pas invitée aux réunions centrées sur le plan de paix de Zelensky, qui appelle au retrait de toutes les troupes russes d’Ukraine, à la reconnaissance de ses frontières post-soviétiques de 1991 et à un mécanisme pour demander des comptes à Moscou.

Poutine a rejeté les « soi-disant formules de paix » discutées en Occident et en Ukraine et ce qu’il a appelé les « exigences prohibitives » qu’elles impliquaient.

“Eh bien, s’ils ne veulent pas (négocier), alors ne le faites pas !” il a dit.

«Maintenant, il est évident que non seulement la contre-offensive (de l’Ukraine) a échoué, mais que l’initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, l’État ukrainien risque de subir un coup irréparable et très grave.»

Les déclarations de Poutine sur le déroulement de la guerre sont devenues de plus en plus confiantes et agressives ces derniers mois, avec l’échec de la contre-offensive ukrainienne à apporter des gains substantiels contre les forces russes bien retranchées.

« Nouvelles réalités »

La Russie contrôle actuellement 17,5 % du territoire ukrainien et affirme que toute négociation devra tenir compte des « nouvelles réalités » créées par ses forces sur le terrain.

Poutine a déclaré que parler de négociation était « une tentative pour nous motiver à abandonner les gains que nous avons réalisés au cours de la dernière année et demie ». Mais c’est impossible. Tout le monde comprend que c’est impossible.

À Davos, Zelensky s’est déclaré fermement opposé au gel du conflit selon ses lignes actuelles.

Un commentaire publié sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères indique que la réunion de Davos de mardi a mis en lumière les divergences entre les participants et n’a entraîné aucune augmentation du soutien aux propositions.

« On comprend de plus en plus qu’aucune paix globale, juste et durable ne peut être obtenue en se concentrant sur l’ultimatum de la « formule Zelensky » », indique le commentaire.

« Toutes ces réunions… y compris celle de Davos et celles qui suivront, sont inutiles et nuisibles au règlement de la crise ukrainienne. »

L’Ukraine a cherché, à travers ces réunions et autres démarches diplomatiques, à obtenir un plus grand soutien de la part du « Sud global », de nombreux pays étant restés en marge du conflit.

Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré que la réunion de Davos comptait des participants venant de 18 pays asiatiques, 12 pays africains et six pays d’Amérique du Sud.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les négociations de Davos de « simples discussions pour le plaisir de parler », affirmant qu’il ne pourrait y avoir aucune avancée vers un règlement sans la participation de la Russie.

(Edité par Georgi Gotev)

