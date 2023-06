Poutine affirme que la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie est en cours | Nouvelles du monde

Poutine dit que la contre-offensive de l’Ukraine a commencé (Photo: EPA / AP / REUTERS) Vladimir Poutine affirme que les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive attendue depuis longtemps et subissent des pertes « importantes ». S’exprimant lors d’une conférence à Sotchi, les commentaires du président russe ont constitué le dernier effort pour façonner le récit de l’invasion qu’il a ordonnée il y a plus de 15 mois, suscitant une condamnation internationale généralisée et ravivant les tensions de style guerre froide. M. Poutine a déclaré que les forces russes avaient le dessus dans le conflit, déclarant aux journalistes à Sotchi: « Nous pouvons clairement dire que l’offensive a commencé, comme l’indique l’utilisation par l’armée ukrainienne des réserves stratégiques ». « Mais les troupes ukrainiennes n’ont pas accompli leurs tâches déclarées dans une seule zone de combat. »



Poutine a affirmé que la contre-offensive de l’Ukraine était au point mort lors d’une conférence à Sotchi (Photo: Getty) Ses commentaires interviennent après qu’une attaque de drone a frappé vendredi trois bâtiments à Russie, comprenant un immeuble d’appartements, un immeuble de bureaux à Belgorod et un dépôt pétrolier à Koursk, près de la frontière ukrainienne. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes auraient franchi la première ligne de défense à Zaporijia et progressent de manière significative vers la ville occupée de Tokmak, qui sert de plaque tournante majeure pour le transport et la logistique. Kiev n’a pas précisé si les réservistes ont été mobilisés sur le front, mais les alliés occidentaux ont déversé leur puissance de feu, leurs systèmes défensifs et d’autres moyens et conseils militaires en Ukraine, augmentant les enjeux de la contre-offensive. Les premiers rapports faisant état de chars Leopard détruits fournis à l’Ukraine par l’Occident ont également circulé sur les réseaux sociaux russes, bien qu’ils n’aient pas encore été vérifiés de manière indépendante.



Des images de ce qui semble être des chars Leopard détruits circulent sur les réseaux sociaux pro-russes (Photo : ministère russe de la Défense)



Entre-temps, les forces ukrainiennes ont signalé des percées à Tokmak et Zaporizhzhia (Photo: Reuters) « Nous constatons que les troupes du régime ukrainien subissent des pertes importantes », a déclaré M. Poutine. « On sait que l’équipe offensive subit des pertes de trois contre un – c’est un peu classique – mais dans ce cas, les pertes dépassent largement ce niveau classique. » L’Ukraine a minimisé les discussions sur une contre-offensive, estimant que moins on en dit sur ses mouvements militaires, mieux c’est. Mais vendredi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la Russie était sur la défensive dans la province du sud-est de Zaporizhzhia, bien que l’épicentre des combats reste à l’est, en particulier dans la région de Donetsk. Elle a décrit des «batailles lourdes» à Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Marinka. Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, rapporte qu’en effet à Myrne, des explosions ont été signalées près d’une unité militaire russe. Toujours à Tokmak, 6 explosions ont été constatées par les habitants. pic.twitter.com/iO2pfoj27w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 7 juin 2023 Valerii Shershen, porte-parole des forces armées ukrainiennes à Zaporizhzhia, a déclaré à Radio Liberty qu’ils recherchaient les faiblesses des défenses russes, que Moscou tentait de renforcer en déployant des mines, en construisant des fortifications et en se regroupant. Le conflit est entré dans une nouvelle phase complexe cette semaine avec la rupture d’un barrage sur le Dniepr qui a fait jaillir les eaux de crue sur une grande partie du front dans le sud de l’Ukraine. Des dizaines de milliers de civils déjà confrontés à la misère des bombardements réguliers ont fui vers des terrains plus élevés des deux côtés de la voie navigable gonflée et tentaculaire. S’exprimant après avoir visité les zones inondables jeudi, le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il était en contact avec les forces ukrainiennes « dans toutes les zones les plus chaudes » et a salué un « résultat » non spécifié de leurs efforts. Plus : Tendance

La Russie a été frappée par des frappes de drones à travers ses frontières vendredi (Photo: AP) En Ukraine, le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokudin, a déclaré vendredi que les niveaux d’eau avaient diminué d’environ 8 pouces dans la nuit sur la rive ouest du Dniepr, qui a été inondée à partir de mardi après la rupture du barrage de Nova Kakhovka en amont. Les responsables des deux côtés ont indiqué qu’environ 20 personnes sont mortes dans les inondations. Kiev a accusé la Russie d’avoir fait sauter le barrage et sa centrale hydroélectrique, que les forces russes contrôlaient, tandis que Moscou a déclaré que l’Ukraine l’avait bombardé. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source