MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que davantage d’échanges de prisonniers américano-russes étaient possibles.

Poutine a pris la parole vendredi, un jour après que le marchand d’armes russe Viktor Bout a été échangé contre la star de la WNBA et la double olympienne Brittney Griner.

Interrogé sur la possibilité d’échanger d’autres prisonniers, Poutine a répondu que “tout est possible”, notant que “des compromis ont été trouvés” pour autoriser l’échange de Griner contre Bout jeudi.

« Nous ne refusons pas de poursuivre ce travail à l’avenir », a-t-il ajouté.

Malgré la négociation de l’échange contre Griner, l’Américain le plus en vue emprisonné à l’étranger, les États-Unis n’ont pas réussi à obtenir la liberté d’un autre Américain, Paul Whelan. Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, est emprisonné en Russie depuis décembre 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont jugées sans fondement.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

MOSCOU (AP) – Le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui est retourné dans son pays natal après 14 ans dans une prison américaine dans le cadre d’un échange contre la star de la WNBA Brittney Griner, a déclaré que l’Occident était déterminé à détruire la Russie.

Bout, surnommé le « marchand de la mort » qui a fourni des armes pour certains des pires conflits du monde, a été considéré en Russie comme injustement emprisonné après une opération d’infiltration américaine trop agressive.

Les médias d’État russes ont salué sa libération, diffusant des images de lui parlant à sa famille depuis un jet privé après un échange à l’aéroport d’Abu Dhabi, puis embrassant sa femme et sa mère sur un tarmac enneigé à Moscou.

S’exprimant dans une interview pour la chaîne RT avec Maria Butina, qui a également purgé 18 mois dans une prison américaine après avoir été reconnue coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré aux États-Unis, Bout a déclaré qu’il luttait toujours pour contrôler ses émotions après son emprisonnement.

Il a affirmé que l’objectif de longue date de l’Occident était de détruire la Russie.

“L’Occident pense qu’il n’a pas réussi à nous achever lorsque l’Union soviétique a commencé à s’effondrer”, a déclaré Bout. “Et nos efforts pour vivre de manière indépendante, être une puissance indépendante est un choc pour eux.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’échange avait été convenu entre les agences de renseignement russes et américaines et que des contacts avaient eu lieu exclusivement pour en préciser les détails.

“Cela n’a aucun impact sur l’état général des relations bilatérales qui semble triste”, a déclaré Peskov dans des propos télévisés.

Malgré la négociation de l’échange contre Griner, double médaillé d’or olympique et Américain le plus en vue emprisonné à l’étranger, les États-Unis n’ont pas réussi à obtenir la liberté d’un autre Américain, Paul Whelan. Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, est emprisonné en Russie depuis décembre 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont jugées sans fondement.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils ne voyaient pas de voie immédiate pour obtenir la libération de Whelan, affirmant que la Russie avait traité son cas différemment en raison des accusations d'”espionnage factice” portées contre lui. Pourtant, ils ont déclaré qu’ils pensaient que les canaux de communication avec les Russes restaient ouverts pour des négociations sur sa liberté.

Peskov a déclaré que “les services spéciaux peuvent poursuivre leur travail si nécessaire”, et a également noté le rôle des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite pour aider à négocier l’échange.

The Associated Press